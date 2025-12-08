خروقاتٌ متواصلة.. الاحتلال يشنُّ قصفًا جويًّا ومدفعيًا على قطاع غزة

فلسطين أون لاين

08 ديسمبر 2025 . الساعة 07:26 بتوقيت القدس
الاحتلال يواصل نسف المنازل تزامنا مع قصف جوي ومدفعي على عدة مناطق في القطاع

في اليوم الـ59 من بدء وقف إطلاق النار بغزة، واصلت قوات الاحتلال خرق الاتفاق، عبر القصف الجوي والمدفعي لعدة مناطق في القطاع، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية المتفق إليها، الأمر الذي يفاقم معاناة النازحين ويهدد المنظومة الصحية في قطاع غزة.

أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة قرب محور موراغ شمالي رفح جنوبي قطاع غزة، فيما واصلت مدفعية الاحتلال استهداف مناطق شرقي خان يونس.

ونسفت قوات الاحتلال عدة مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح، فيما واصل طيران الاحتلال المروحي إطلاق نيرانه تجاه مناطق شرقي رفح.

وأمس الأحد، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة "الإسرائيلية" إلى 70,360 شهيداً، و171,047 مصاباً، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنّ جيش الاحتلال يواصل خرق الاتفاق أيضاً من خلال منع إدخال كميات كافية من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المحاصر، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في ظروف إنسانية وصفتها بـ"الكارثية".

