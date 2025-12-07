برمجية "إسرائيلية" تخترق الهواتف بأكثر من 150 دولة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أرسلت كل من "غوغل" و"آبل" تنبيها لمستخدميهم حول العالم على خلفية تهديد سيبراني ضد هواتفهم، بعد أن تأكدت الشركتان من وجود التهديدات، وفق تقرير رويترز.

وأكدت "آبل" لرويترز أن الهجوم استهدف المستخدمين في أكثر من 150 دولة حول العالم دون الخوض في عدد المستخدمين المعرضين للخطر من هذا الاختراق أو حتى ذكر الجهة المسؤولة عنه.

وأما "غوغل" فقد أكدت أن برمجيات شركة " إنتليكسا" (Intellexa) الإسرائيلية هي المسؤولة عن هذا الاختراق، مشيرة إلى كون الضحايا في عدد من الدول العربية والآسيوية مثل السعودية، ومصر وطاجكستان وباكستان.

وتجدر الإشارة لكون شركة "إنتليكسا" خاضعة لمجموعة من العقوبات الأميركية، ولكنها تمارس أعمالها بشكل طبيعي ودون أي قيود.

وفي تقرير منفصل نشره موقع "ذا هاكر نيوز" التقني، أوضح أحد محامي حقوق الإنسان من إقليم بلوشستان الباكستاني أنه استقبل رابطا مشبوها من رقم غريب في "واتساب".

ويأتي تحذير الشركات عقب نشر تحقيق مشترك من قِبَل صحيفة هآرتس الإسرائيلية، وموقع الأخبار اليوناني "إنسايد ستوري"، وموقع التكنولوجيا السويسري "إنسايد تيك" ومنظمة العفو الدولية.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي ترسل فيها شركات الهواتف المحمولة تحذيرا لمستخدميها، إذ حدثت في الشهور الماضية عندما تم استهداف أكثر من 80 صحفيا في إيطاليا وإسبانيا.

المصدر / الجزيرة نت