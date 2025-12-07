أمن المقاومة: 8 من عناصر الميليشيات المدعومة من الاحتلال سلّموا أنفسهم

متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد قيادي في أمن المقاومة، أن ثمانية من المنتسبين للميليشيات المدعومة من الاحتلال بادروا خلال الساعات الماضية إلى تسليم أنفسهم للجهات المختصة، وذلك استجابة لإعلان فتح باب التوبة لمدة عشرة أيام.

وأوضح المصدر القيادي، للمجد الأمني، أن عملية التسليم جاءت بشكل طوعي، بعد تواصل مباشر من بعض العائلات وبدعم واضح من العشائر التي رفعت الغطاء الاجتماعي عن المتورطين، ما أسهم في تسهيل وصولهم للجهات المختصة.

وشدد القيادي، على أن باب التوبة لا يزال مفتوحاً أمام بقية المطلوبين خلال المدة المعلنة، داعياً كل من تورّط إلى استثمار هذه الفرصة لتسوية أوضاعه وفق الإجراءات المتبعة.

ويوم الجمعة الماضية، قال مصدر قيادي في أمن المقاومة، إن الأجهزة الأمنية قررت فتح باب التوبة أمام العناصر المنتمية للميليشيات المدعومة من الاحتلال لمدة عشرة أيام، في إطار مسار وطني يستهدف تنظيف الساحة الداخلية ومعالجة ما خلفته سنوات الحرب من اختراقات أمنية.

وأوضح القيادي، أن على كل من تورط في العمل ضمن هذه المجموعات المسلّحة المدعومة إسرائيليًا المبادرة إلى تسليم نفسه لأمن المقاومة خلال المهلة المحددة، مؤكدًا أن التعامل سيكون وفق ضوابط قانونية تحفظ المجتمع وتحمي وحدة الجبهة الداخلية.

كما أشاد المصدر بالموقف الوطني للعائلات والقبائل الفلسطينية التي بادرت إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن المتعاونين، معتبرًا أن هذا السلوك المسؤول يشكّل ركيزة أساسية في حماية النسيج المجتمعي وتعزيز مناعة الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات الاحتلال لضرب الاستقرار داخل قطاع غزة.