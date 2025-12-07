فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بالأسماء... الاحتلال يُفرج عن 5 أسرى من قطاع غزَّة

أمن المقاومة: 8 من عناصر الميليشيات المدعومة من الاحتلال سلّموا أنفسهم

انتشار القوارض والحشرات.. النفايات تُغرق غزة وتحذيرات من كارثة صحية وبيئية

عائلة الطبيب عدنان البرش تطلق حملة لاستعادة جثمانه

أسامة الجماصي.. الناجي الذي عاد من قوائم الموتى فاقدًا عينيه

انتشال جثامين 48 شهيدًا من داخل المستشفى المعمداني في غزّة

برحلة مشبوهة.. تطورات جديدة بشأن قضية دخول غزّيين إلى جنوب إفريقيا

الثاني خلال يومين .. انتحار عسكري "إسرائيلي" شارك في الحرب على غزة

وزارة النَّقل: 70% من المركبات في غزَّة خارج الخدمة.. وخطَّة جزئيَّة للحلِّ

الهيئات المقترحة لإدارة القطاع.. هل تقود غزة لبر الأمان؟

أمن المقاومة: 8 من عناصر الميليشيات المدعومة من الاحتلال سلّموا أنفسهم

07 ديسمبر 2025 . الساعة 17:49 بتوقيت القدس
...
صورة تعبيرية
متابعة/ فلسطين أون لاين

أكد قيادي في أمن المقاومة، أن ثمانية من المنتسبين للميليشيات المدعومة من الاحتلال بادروا خلال الساعات الماضية إلى تسليم أنفسهم للجهات المختصة، وذلك استجابة لإعلان فتح باب التوبة لمدة عشرة أيام.

وأوضح المصدر القيادي، للمجد الأمني، أن عملية التسليم جاءت بشكل طوعي، بعد تواصل مباشر من بعض العائلات وبدعم واضح من العشائر التي رفعت الغطاء الاجتماعي عن المتورطين، ما أسهم في تسهيل وصولهم للجهات المختصة.

وشدد القيادي، على أن باب التوبة لا يزال مفتوحاً أمام بقية المطلوبين خلال المدة المعلنة، داعياً كل من تورّط إلى استثمار هذه الفرصة لتسوية أوضاعه وفق الإجراءات المتبعة.

ويوم الجمعة الماضية، قال مصدر قيادي في أمن المقاومة، إن الأجهزة الأمنية قررت فتح باب التوبة أمام العناصر المنتمية للميليشيات المدعومة من الاحتلال لمدة عشرة أيام، في إطار مسار وطني يستهدف تنظيف الساحة الداخلية ومعالجة ما خلفته سنوات الحرب من اختراقات أمنية.

وأوضح القيادي، أن على كل من تورط في العمل ضمن هذه المجموعات المسلّحة المدعومة إسرائيليًا المبادرة إلى تسليم نفسه لأمن المقاومة خلال المهلة المحددة، مؤكدًا أن التعامل سيكون وفق ضوابط قانونية تحفظ المجتمع وتحمي وحدة الجبهة الداخلية.

كما أشاد المصدر بالموقف الوطني للعائلات والقبائل الفلسطينية التي بادرت إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن المتعاونين، معتبرًا أن هذا السلوك المسؤول يشكّل ركيزة أساسية في حماية النسيج المجتمعي وتعزيز مناعة الجبهة الداخلية في مواجهة محاولات الاحتلال لضرب الاستقرار داخل قطاع غزة.

#غزة #أمن المقاومة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة