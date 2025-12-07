الغرف التجارية تفتح باب تسجيل الرياديات وصاحبات المشاريع في غزة

أعلنت الغرف التجارية في قطاع غزة عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين المرأة الريادية عبر فتح باب التسجيل في قاعدة بيانات شاملة تضم صاحبات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم دور المرأة في الاقتصاد المحلي، خصوصًا في القطاعات الحيوية مثل الأمن الغذائي والمشاريع الإنتاجية والخدمية، وذلك بهدف توسيع فرص حصولها على المنح والبرامج التطويرية والدعم الفني خلال الفترة المقبلة.

وتسعى الغرف التجارية من خلال هذه القاعدة المعلوماتية إلى ربط المشاريع النسائية المؤهلة بالجهات المانحة وبرامج التنمية، بما يعزز صمود الأعمال الريادية واستدامتها في قطاع غزة.

أتاحت الغرف التجارية نموذجًا إلكترونيًا للتسجيل، ويشمل قسمين رئيسيين، الأول يتطلّب التسجيل فيه إدخال البيانات الأساسية بدقة لضمان سهولة التواصل وإتمام عملية التقييم، وتشدد الغرف التجارية على سرية المعلومات واستخدامها للأغراض الرسمية فقط.

وتشمل البيانات المطلوبة الاسم، ورقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال، وعنوان السكن، واستخدام بريد إلكتروني مرتبط بحسابك على "جوجل" عند تعبئة النموذج.

للتسجيل في قاعدة بيانات الرياديات وصاحبات المشاريع في غزة، اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين