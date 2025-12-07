إصابة مسنة وحفيدها ومتضامنتين أجنبيتين في اعتداء للمستوطنين

فلسطين أون لاين

07 ديسمبر 2025 . الساعة 09:28 بتوقيت القدس
سيارة دمرها مستوطنون في الضفة الغربية المحتلة

أصيبت مسنة وحفيدها، ومتضامنتان أجنبيتان، صباح الأحد، إثر اعتداء مستوطنين عليهم في قرية المغير شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت عائلة المواطن رزق أبو نعيم، واعتدوا بالضرب على زوجته فضة، وكسروا يدها، وعلى حفيده رزق بالضرب على رأسه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هؤلاء المستوطنين اعتدوا بالضرب على متضامنتين أجنبيتين بالعصي والحجارة، خلال تواجدهما في أراضي القرية، ونقلوا جميعا إلى المستشفى لتلقي العلاج، حث وصفت حالتهما بين متوسطة وطفيفة.

ووفقا لبيانات ميدانية، نفذ جيش الاحتلال والمستوطنون 2144 اعتداءً خلال شهر نوفمبر الماضي في مختلف محافظات الضفة الغربية.

ووفق معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 621 اعتداءً ارتكبها المستوطنون، في واحدة من أعلى الموجات المسجّلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#اعتداءات المستوطنين #قرية المغير #الضفة الغربية

