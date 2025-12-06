مستوطنون يعتدون على أراضي المواطنين في قرية مخماس

اعتدى مستوطنون، يوم السبت، على أراضي المواطنين في قرية مخماس، شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أطلقوا أبقارهم داخل حقول زيتون يملكها مواطنون في منطقة "وادي البرادية" في قرية مخماس، قبل أن يحاولوا الاعتداء على مساكن المواطنين في المنطقة، إلا أنّ وجود الشبان وتصديهم لهم حال دون ذلك، ما اضطرهم إلى الانسحاب.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطن مسلّح تجمع "الحثرورة" البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، بالتزامن مع اعتداء مستوطنين آخرين على رعاة الأغنام ومنعهم من إخراج قطعانهم إلى المراعي.

وذكرت مصادر محلية أن المستوطن المسلح بين مساكن الأهالي ممارسًا أعمال العربدة والاستفزاز.

من جانبها، وذكرت محافظة القدس، أنه منذ ساعات صباح يوم السبت، يواصل المستوطنون التضييق على رعاة الأغنام في تجمع "الحثرورة" البدوي، بمنعهم من إخراج أغنامهم إلى المراعي المحيطة بالتجمع.

وبينت أنه عقب محاولة الأهالي إخراج أغنامهم للرعي كالمعتاد، اعتدى المستوطنون عليهم في محاولة جديدة لثنيهم عن الوصول إلى المراعي وفرض أمر واقع على المنطقة، وسط صمود الأهالي وتمسّكهم بحقهم في البقاء على أرضهم وممارسة حياتهم اليومية.

وتشهد الضفة الغربية منذ أشهر تصاعدا في هجمات المستوطنين، شملت حرق الممتلكات والاعتداء على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، وسط اتهامات للجيش الإسرائيلي بعدم التدخل.

ووفق معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فقد شهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي 621 اعتداءً ارتكبها المستوطنون، في واحدة من أعلى الموجات المسجّلة.

المصدر / فلسطين أون لاين