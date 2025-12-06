إصابة 3 فلسطينيين في اعتداء لجيش الاحتلال بالضرب قرب أريحا

فلسطين أون لاين

06 ديسمبر 2025 . الساعة 16:43 بتوقيت القدس
...
الاحتلال اعتدى على الشبان أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري قرب مستوطنة "معاليه إفرايم"

أصيب 3 فلسطينيين، عصر يوم السبت، جراء تعرضهم للضرب من قبل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" قرب مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن ثلاثة شبان أصيبوا برضوض “جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح، قرب مدينة أريحا”.

وأضافت أن جيش الاحتلال أوقف الشبان الثلاثة أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري قرب مستوطنة "معاليه إفرايم" المقامة على أراضي بلدة الجفتلك شمال مدينة أريحا، واعتدى عليهم بالضرب المبرح، وجرى نقلهم إلى المستشفى”.

وشمالي الضفة، ذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اقتحم مدينة جنين وبلدة عرابة إلى الجنوب منها، وداهم عدة منازل واحتجز عددا من الشبان قبل إخلاء سبيلهم.

كما اقتحمت قوة من جيش الاحتلال بلدة برقين غربي جنين، وأطلقت الرصاص الحي في شوارعها، وانتشرت في أحيائها، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات، وفق المصدر نفسه.

من جهتها قالت إذاعة صوت فلسطين، إن جيش الاحتلال اقتحم أيضا بلدة رمانة غرب مدينة جنين، دون مزيد من التفاصيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أريحا #الضفة الغربية #مستوطنة معاليه إفرايم

