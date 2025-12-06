فلسطين أون لاين

إصابة 3 شبان جراء اعتداء جنود الاحتلال عليهم قرب أريحا

06 ديسمبر 2025 . الساعة 12:50 بتوقيت القدس
اعتداءات جنود الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب ثلاثة شبّان من بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت برضوض، فجر يوم السبت، جراء اعتداء قوات الاحتلال "الإسرائيلي" عليهم بالضرب المبرح، قرب مدينة أريحا.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أوقفت كلا من: محمد عماد ريان، والشقيقين محمود وحرب ريان، أثناء مرورهم عبر حاجز عسكري قرب مستوطنة "معاليه إفرايم" المقامة على أراضي بلدة الجفتلك شمال مدينة أريحا، واعتدت عليهم بالضرب المبرح، وجرى نقلهم إلى مستشفى درويش نزال في مدينة قلقيلية، حيث وصفت إصاباتهم بالمتوسطة.

ويشار إلى أن الاحتلال كثّف من اعتداءاته على الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة في غزة، ما أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 1070 مواطناً فلسطينيا وإصابة أكثر من 10 آلاف آخرين، إلى جانب اعتقال أكثر من 20 ألف فلسطيني، بينهم 1600 طفل، بحسب مصادر فلسطينية.

المصدر / وكالات
