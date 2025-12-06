قطر: نحن في مرحلة مفصلية بشأن اتفاق وقف إطلاق النَّار بغزَّة

فلسطين أون لاين

06 ديسمبر 2025 . الساعة 10:22 بتوقيت القدس
رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال إلقاء كلمته في منتدى الدوحة 2025

شدد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم السبت، على أنه لا يمكن اعتبار أن هناك وقفا كاملا لإطلاق النار في غزة إلا بانسحاب "إسرائيل" من القطاع.

ولفت رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في كلمته خلال  فعاليات منتدى الدوحة بنسخته الـ23، إلى أن الجهود التي بذلت للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطلوبة لمرحلتي الاستقرار وتأسيس دولة فلسطين.

وأضاف "نحن في مرحلة مفصلية ولم يُطبّق الاتفاق بشأن غزة بالكامل، ونتفاوض لرسم المسار المستقبلي للمرحلة التالية".

كما قال إن بلاده تؤمن بأن لديها دورا في استقرار المنطقة والعالم، وتطمح لحل النزاعات بالوساطة.

وصباح اليوم، انطلقت في العاصمة القطرية النسخة الـ23 لمنتدى الدوحة 2025، بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومشاركة رؤساء دول وخبراء ودبلوماسيين وحضور رفيع المستوى من مختلف أنحاء العالم.

