06 ديسمبر 2025 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
تصاعد أعمدة الدخان جراء غارة "إسرائيلية" وعمليات نسف لمنازل المواطنين في غزة

في اليوم الـ 57 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال "الإسرائيلي خروقاته على قطاع غزة بالقصف الجوي والمدفعي ونسف منازل المواطنين في عدة مناطق بالقطاع.

ارتقى شهيدان، صباح يوم السبت، في قصف طائرة مسيرة "إسرائيلية" مجموعة من المواطنين بمحيط دوار العطاطرة ببيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما استشهد شاب، برصاص طيران الاحتلال في منطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

وفجر اليوم، استشهد أحد طواقم الدفاع المدني سهيل دهمان، متأثرا بجراحه الذي أصيب بها أمس، محيط مسجد الرباط بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.

ونفذت قوات الاحتلال، عمليات نسف لمبان سكنية شرقي حي التفاح بمدينة غزة وشرقي بلدة بيت لاهيا ومخيم البريج.

وكانت مصادر محلية فلسطينية، قد أفادت بتنفيذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ شرق مدينة غزة، خلف "الخط الأصفر". منوهة إلى أن دوي انفجارات ضخمة سمع في مناطق عدة بالقطاع جراء عمليات التفجير الأخيرة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها تجاه مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات داخل مناطق انتشار جيش الاحتلال شرقي مدن غزة وخان يونس ورفح.

وقال مجمع الشفاء الطبي بغزة، إن 42 ألف جريح من بين 170 ألف جريح يحتاجون إلى إجراء عمليات جراحية، ونحتاج بشكل عاجل إلى غرف عمليات جديدة وغرف عناية مركزة ومواد وأجهزة طبية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

