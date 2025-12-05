الجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى 5 قرارات لصالح فلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات جديدة تصب في مصلحة فلسطين، وجاءت نتائج التصويت بأغلبية كبيرة أكدت اتساع التأييد الدولي للحقوق الفلسطينية.

ويتمثل القرار الأول بتقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين نال تأييد 151 دولة، مقابل 10 أصوات رافضة وامتناع 14 دولة عن التصويت.

فيما أقرّت الجمعية القرار الثاني الخاص بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وتجديد ولايتها لثلاث سنوات، بتصويت 145 دولة لصالحه مقابل 10 معارضة وامتناع 18 دولة.

أما القرار الثالث المتعلق بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والعوائد المرتبطة بها فحظي بتأييد 157 دولة، بينما عارضته 10 دول وامتنعت 9 دول عن التصويت.

كما أقرّت الجمعية القرار الرابع بشأن اللجنة الخاصة للتحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني والسكان العرب في الأراضي المحتلة، بتصويت 88 دولة لصالح القرار مقابل 19 معارضة وامتناع 64 دولة.

وحصل القرار الخامس المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة، مقابل 13 دولة صوتت ضده وامتناع 17 دولة.

بدوره، أشاد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بالتصويت الكاسح على تجديد ولاية الوكالة لثلاث سنوات إضافية، مؤكدًا القرارات تعبر عن تضامن عالمي مع اللاجئين الفلسطينيين.

وحمل لازاريني، المجتمع الدولي مسؤولية الاستمرار في دعم احتياجاتهم الإنسانية والتنموية إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم، مشددًا على ضرورة أن يترجم هذا الدعم سياسيًا وماليًا لضمان تنفيذ الولاية الممنوحة للوكالة دون تعطيل.