خروقات "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزَّة

في اليوم الـ56 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع، فيما يصعِّد الاحتلال هجماته على مناطق الخط الأصفر شرق قطاع غزة، عبر قصف ونسف متكرر للمنازل والبنية التحتية واستهداف مباشر للمدنيين.

أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانًا كثيفة في المناطق الشرقية داخل الخط الأصفر في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق النيران بشكل متواصل.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 366، فيما وصل إجمالي الإصابات 938، بينما بلغ إجمالي الانتشال 619 شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,125 شهيدًا 171,015 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



المصدر / فلسطين أون لاين