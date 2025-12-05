فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تجمع العشائر والقبائل بغزَّة: مقتل أبو شباب طيّ لصفحة سوداء لا تمثلنا

بريطانيا تنهي مراجعة قضائية لقرار حظرِ حركة "فلسطين أكشن"

تصاعد الاعتداءات "الإسرائيلية" في القدس.. موجة انتهاكات تهدد الهوية الفلسطينية والدينية دون رادع

مواطنون يتحدّون المعاناة بممارسة كرة السلة وسط خيام النزوح

ذوو الإعاقة في غزة بين الانهيار المعيشي والضغط الاقتصادي

فتح معبر رفح "للمغادرين فقط".. هل تُمهد "إسرائيل" للتهجير القسري؟

الاحتلال "الإسرائيلي" يعلن مقتل ياسر أبو شباب في رفح

الجرح السابع والخمسون: انقطاع الكهرباء عن غزة

أمن المقاومة يصدر تحذيرًا للعملاء والميليشيات المدعومة من الاحتلال.. هذا أبرز ما جاء فيه

بلدية غزة تحذّر: تقليص خدمات جمع وترحيل النفايات بسبب نفاد الوقود

خروقات "إسرائيلية" متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزَّة

05 ديسمبر 2025 . الساعة 07:59 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

في اليوم الـ56 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع، فيما يصعِّد الاحتلال هجماته على مناطق الخط الأصفر شرق قطاع غزة، عبر قصف ونسف متكرر للمنازل والبنية التحتية واستهداف مباشر للمدنيين.

أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانًا كثيفة في المناطق الشرقية داخل الخط الأصفر في خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشمالية الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق النيران بشكل متواصل.

كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات تستهدف المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما شن طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة رفح، جنوبي القطاع.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025)، بلغ إجمالي الشهداء 366، فيما وصل إجمالي الإصابات 938، بينما بلغ إجمالي الانتشال 619 شهيدًا. وارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,125 شهيدًا 171,015 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
 

المصدر / فلسطين أون لاين
#وقف إطلاق النار #الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #خرق اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة