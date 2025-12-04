حالة الطقس وموعد المنخفض المقبل على فلسطين

متابعة/ فلسطين أون لاين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون طقس فلسطين هذه الليلة غائمًا جزئيًا إلى غائمًا وباردًا خاصة فوق المرتفعات الجبلية، مع رياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما يكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

وذكرت الأرصاد عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن طقس يوم الجمعة سيكون غائمًا جزئيًا إلى صافٍ، دافئًا، جافًا ومغبّرًا أحيانًا، مع ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة. وفي ساعات المساء تضعف فرصة هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا.

أما يوم السبت فيتوقع أن يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائمًا، دافئًا وجافًا حتى ساعات الظهيرة، على أن تبدأ البلاد لاحقًا بالتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات المساء والليل، حيث يتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية. وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط مساءً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويشهد يوم الأحد انخفاضًا واضحًا على درجات الحرارة، حيث يكون الطقس غائمًا جزئيًا إلى غائمًا وباردًا نسبيًا إلى بارد، مع استمرار فرصة هطول أمطار متفرقة غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وحذّرت الأرصاد من حالة عدم الاستقرار الجوي مساء السبت وخلال الأحد، مشيرة إلى احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، إضافة إلى تزحلق الطرق وضعف مستوى الرؤية الأفقية.