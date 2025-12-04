فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"مسطرين" و"طينة" .. هكذا يحاول "السعافين" إعادة ترميم منزل أسرته المدمر

3 منظَّمات حقوقيَّة تطالب كندا باعتقال أولمرت وتسيبي ليفني

حماس: ارتقاء 3 أسرى يكشف جرائم تعذيب ممنهجة داخل سجون الاحتلال

غزة... مقتل ياسر أبو شباب زعيم الميليشيا المدعومة من الاحتلال

شهداء وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يُواصل خروقات اتفاق وقف النَّار بغزَّة

كيف تفاعل الإعلام العبري مع مقتل العميل ياسر أبو شباب برفح؟

غزة بين دمعة حزنٍ وزغرودة فرح

مؤسسات الأسرى تعلن أسماء ثلاثة شهداء من معتقلي غزَّة

مستوطنون يحرقون مركبةً ويصيبون مواطنًا وابنته في نابلس

جرح مفتوح تحت الحصار.. ذوو الإعاقة الغزيون يصرخون في يومهم العالمي

بالأسماء: الكشف عن مواقع احتجاز 34 أسيرًا من غزة في سجون الاحتلال

04 ديسمبر 2025 . الساعة 12:20 بتوقيت القدس
...
سجن سديه تيمان "الإسرائيلي"

كشف نادي الأسير، عن تلقي ردود  بشأن أماكن احتجاز مجموعة من أسرى قطاع غزة في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب، يوم الخميس، إنه تلقى ردًا عن أماكن احتجاز مجموعة من معتقلي غزة بينهم أربعة في معسكر "سدي تيمان" فيما لا يزال العديد منهم رهن جريمة الإخفاء القسري.

مرفق قائمة بأسماء معتقلين من غزة تلقينا ردود بشأن أماكن احتجازهم عبر جيش الاحتلال:

• يوسف شحبير/ سديه تيمان
• رائد عفيفي/ سديه تيمان
• رائد عبد المنعم/ سديه تيمان
• حمزة حسني محمد ابو عميرة/ سديه تيمان
• أحمد عبد الناصر عسكري/ عسقلان
• بلال محمد المصري/ النقب
• جمال قديح/ نفحة
• جمال موسى شبات/ النقب
• زياد حسن عود/ النقب
• يحيى كمال أحمد/ النقب
• كرم زعانين/ النقب
• ماجد كارم المصري/ النقب
• محمد أبو حرب/ الرملة
• معتصم عواودة/ النقب
• محمد أنور بليحة/ نفحة
• محمد أبو حشيش/ النقب
• محمد سمير الكحلوت/ نفحة
• محمود خميس صوان/ نفحة
• محمود عبد الهادي أبو لبدة/ النقب
• سفيان عشي/ نفحة
• عاهد نمر/ النقب
• عبد الرحمن فايد/ النقب
• عمر أبو دقة/ نفحة
• زياد حسن موسى عود/ النقب
• أحمد عبدالله كفارنة/ نفحة
• محمد يوسف خالدي/ عسقلان
• خميس رافت بكر/ النقب
• ماجد موسى العكسري/ النقب
• محمود عمر عبد النبي/ النقب
• عبد الحميد مصطفى عبادلة
• رفيق فايز أبو نصر/ النقب
• أحمد إبراهيم موسى/ النقب
• أسامة عمر خضورة/ نفحة
• محمود خليل جراد/ نفحة

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #أسرى غزة #الإبادة الجماعية #طوفان الأقصى #الإخفاء القسري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة