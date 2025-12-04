مادورو يعلّق على "اتصاله القصير" مع ترامب

أثنى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على الاتصال الذي أجراه أمس الأربعاء مع نظيره الأميركي دونالد ترامب الذي توعد مجددا مهربي المخدرات من دول أميركا الجنوبية.

وقال مادورو إنه يمكن وصف الاتصال "بالودي والمبني على الاحترام المتبادل"، مضيفا أنه "يعني فتح باب الحوار بين دولتينا ونحن نرحب بالحوار من أجل السلام ونحن نرحب بالدبلوماسية".

وقال الرئيس الفنزويلي الذي أكد أكثر من مرة أنه لا يريد الحرب إن "الشعب الأميركي سئم الحروب ونعلم أنه لا يريد تكرار تجربة ليبيا والعراق وأفغانستان وفيتنام".

وفي وقت سابق، تحدث ترامب عما سماه اتصاله القصير مع مادورو، قائلا إن الأمر مع فنزويلا يتجاوز ممارسة حملة ضغط، مضيفا أنه أخبر مادورو ببعض الأمور خلال الاتصال.

وبشأن الحشد العسكري الأميركي المتواصل في منطقة الكاريبي، قال ترامب "سنبدأ قريبا في استهداف تهريب المخدرات برا"، في إشارة منه إلى عدم الاكتفاء بالضربات البحرية لزوارق المهربين المتجهين إلى بلاده حسب زعمه.

ووفق تسريبات أوردتها وكالة رويترز نقلا عن 4 مصادر مطلعة، حدد ترامب لنظيره الفنزويلي -خلال مكالمة هاتفية قصيرة في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي- مهلة لمغادرة فنزويلا مع أفراد أسرته إلى الوجهة التي يختارها.

في المقابل، أكد الرئيس الفنزويلي خلال تجمع حضره آلاف من مناصريه أمام القصر الرئاسي في كراكاس، الاثنين الماضي، أنه يرفض "سلام العبيد"، مشيرا إلى أن الانتشار العسكري الأميركي في منطقة الكاريبي يضع البلاد "على المحك" منذ 22 أسبوعا.

المصدر / وكالات