شهداء وقصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ.. الاحتلال يُواصل خروقات اتفاق وقف النَّار بغزَّة

في اليوم الـ55 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يواصل الاحتلال قصفه الجوي والمدفعي على عدة مناطق في القطاع، مخلفًا شهداء وإصابات، في خرق فاضح للاتفاق.

وارتقى خمسة شهداء، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، مساء أمس الأربعاء، جرّاء قصف الاحتلال خيام النازحين في مخيم النجاة بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، أن المدنيين الذين استشهدوا الليلة الماضية في مجزرة مواصي خان يونس جنوبي القطاع لم يكونوا داخل منطقة قتال، بل داخل مخيم إيواء لجأ إليه النازحون بناءً على تعليمات سابقة باعتباره منطقة "آمنة".

وأشار بصل إلى أن تكرار الهجمات على أماكن الإيواء يطرح تساؤلات جدّية حول عدد المجازر التي يجب أن تقع حتى يدرك المجتمع الدولي أن ما يحدث في غزة لا يمكن تصنيفه كـ"رد على حدث ما"، بل هو استهداف مباشر وممنهج للمدنيين.

وقالت مصادر صحفية، إن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق داخل "الخط الأصفر" شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أفادت بإطلاق نار مكثف من الدبابات "الإسرائيلية" على تلك المناطق.

كما شن طيران الاحتلال غارة على مناطق داخل "الخط الأصفر" شمالي قطاع غزة، فيما نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف للمباني السكنية في الأحياء الشرقية لمدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن طيران الاحتلال شن غارات على الأحياء الشرقية لمدينة غزة، بينما تطلق المروحيات العسكرية النار على منازل المواطنين.

