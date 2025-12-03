الاحتلال يتقدم في بناء جدار يبتلع مساحات واسعة من غور الأردن

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن الجيش الإسرائيلي وصل إلى مراحل متقدمة في تنفيذ مشروع جديد لإقامة جدار فاصل في عمق غور الأردن، على غرار جدار الفصل العنصري القائم بين الضفة الغربية والداخل المحتل.

وبحسب التقرير، فإن المرحلة الحالية تشمل إنشاء مقطع طوله 22 كيلومترًا وعرضه 50 مترًا في شمال الغور، حيث يخطط الجيش لهدم كل المباني والبنى التحتية الفلسطينية الواقعة ضمن مسار الجدار، بما في ذلك المنازل والحظائر والدفيئات والمخازن والأنابيب وآبار المياه والأشجار والمحاصيل الزراعية.

وسيتكوّن الجدار من طريق مُعبّد لمرور الدوريات، ترافقه في بعض المناطق “عوائق طبيعية”، وفي مناطق أخرى سدود ترابية وخنادق. وعندما طُلب توضيح ماهية “العائق الطبيعي”، قالت جهات عسكرية إنه سيكون سياجًا يُقام بواسطة وزارة الحرب.

وأوضح الباحث الإسرائيلي درور أتكيس أن مساحة الأراضي المصادَرة حاليًا تبلغ 1,093 دونمًا، معظمها ملكيات خاصة لفلسطينيين من طوباس وطمون، بينما تُصنّف نحو 110 دونمات فقط كأراضي دولة.

وأضاف أن الجدار الجديد يشكّل خطوة إضافية ضمن مسار واضح يهدف إلى إخلاء كل التجمعات الفلسطينية من هذه المنطقة الزراعية الخصبة في الأغوار.