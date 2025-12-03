موسوعة "غينيس" تتخذ إجراءات مفاجئة تتعلق بـ "إسرائيل"

متابعة/ فلسطين أون لاين

قررت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية مقاطعة "إسرائيل" ووقف التعامل معها بشكل كامل، وذلك امتدادًا لحالة العزلة الدولية المتصاعدة ضد الاحتلال منذ حرب الإبادة على قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أوضحت القناة 12 العبرية أن جمعية إسرائيلية تُدعى "هبة الحياة" المعنية بتشجيع التبرع بالكلى، تقدمت بطلب رسمي لتسجيل "إنجاز" يتعلق بوصول عدد المتبرعين الإسرائيليين إلى 2000 متبرع.

وأفادت الجمعية أنها دفعت مئات الدولارات للموسوعة ونظّمت فعالية ضخمة في القدس لتوثيق الحدث عبر جمع المتبرعين في صورة واحدة، لكن الجمعية فوجئت برسالة رسمية من إدارة موسوعة غينيس جاء فيها: "لا نتعامل حاليا مع طلبات تسجيل أرقام قياسية من إسرائيل".

وأضافت القناة العبرية، أن الجمعية حاولت التواصل مع إدارة الموسوعة لمعرفة أسباب القرار أو إمكانية التراجع عنه، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد حتى الآن.

ويأتي القرار في ظل اليَنة المتزايدة للعزلة الدولية المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي بعد حرب الإبادة في غزة، والتي طالت مجالات متعددة، من الرياضة والثقافة والفن، وصولًا إلى الأطر الأكاديمية والسياسية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة بأن "إسرائيل" تدخل في "نوع من العزلة"، مشددًا على ضرورة "التكيف مع اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي"، بحسب إذاعة جيش الاحتلال.

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة بعد عامين كاملين من القصف، بدءًا من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

وأسفرت الحرب عن أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما قدّرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار القطاع بما يقارب 70 مليار دولار.