فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مفقودون في "زيكيم" … تحقيق لـ "CNN" يكشف سرُّ اختفاء جثامين طالبي المساعدات بغزَّة

موسوعة "غينيس" تتخذ إجراءات مفاجئة تتعلق بـ "إسرائيل"

الأطباء أعادوا إحياء المستشفى بأدوات انتُشلت من تحت الأنقاض

مصدر مصري ينفي مزاعم الإعلام العبري بشأن فتح معبر رفح باتجاه واحد وهذه أبرز التفاصيل

"القسام" و"السرايا" تستعدان لتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال

الأورومتوسطي: دفن الاحتلال جثامين فلسطينيين بمقابر مجهولة يستوجب تحقيقًا ومساءلة جنائية

الصحة بغزَّة: 360 شهيدًا منذ إعلان وقف إطلاق النار

حين قاتل الشعب بلا زاد، وقدّمت القيادة أبناءها بلا تردّد

رئيس كولومبيا يطالب الولايات المتحدة باحترام سيادة بلاده

"مقاومة الجدار والاستيطان": 2144 اعتداء نفذه الاحتلال ومستوطنوه خلال الشهر الماضي

تشيلي تحظر الهواتف المحمولة على الطلاب في المدارس

03 ديسمبر 2025 . الساعة 11:31 بتوقيت القدس
...
وزير التعليم نيكولاس كاتالدو: استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية "هو آفة خارجة عن السيطرة"

أقر البرلمان في تشيلي مشروع قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الابتدائية والثانوية، لتنضم البلاد بذلك إلى عدد متزايد من الدول التي تنظم استخدام الهواتف الذكية في المدارس.

ووافق مجلس النواب بغالبية كبيرة على المشروع المدعوم من رئيس الحكومة غابريال بوريك، على أن يسري القرار اعتبارا من آذار/مارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية في كل المدارس العامة والخاصة، وفقا للنص.

وقال وزير التعليم نيكولاس كاتالدو إن استخدام الهواتف المحمولة في الفصول الدراسية "هو آفة خارجة عن السيطرة"، معتبرا أنه أصبح "من الأوبئة الرئيسية التي تؤثر على أطفالنا".

وقالت النائبة مارسيا رافايل إن الحظر ليس "ضد التكنولوجيا"، بل يهدف إلى تعزيز "التركيز، الأداء، الحياة المجتمعية والصحة العاطفية" للتلامذة.

ويتيح القانون استخدام الهواتف في حالات استثنائية، منها الحاجات التعليمية الخاصة للتلميذ أو معاناته حالة طبية تتطلب متابعتها عبر الجهاز، أو في حالات الطوارئ.

واتخذت دول عدة إجراءات مماثلة للحد من تأثير استخدام الهواتف الذكية على الصحة العقلية والتعلم.

وأصدر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في كانون الثاني/يناير قانونا يحظر الهواتف الذكية في المدارس، سواء في الفصول الدراسية أو في ساحة اللعب.

وفي فنلندا دخل قانون يحظر الهواتف في الفصول الدراسية حيز التنفيذ في آب/أغسطس. كما فرضت كوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا قيودا مشابهة.

المصدر / وكالات
#الهواتف المحمولة #تشيلي #حظر الهواتف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة