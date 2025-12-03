في اليوم العالمي للإعاقة: أوضاع صادمة تواجه 6 آلاف مبتور طرف بغزة

قالت وزارة الصحة في غزة، يوم الأربعاء، إن الجرحى مبتوري الأطراف يعيشون أوضاعًا صادمة في قطاع غزة، في ظل عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لمتابعة حالاتهم في القطاع.

وفي اليوم العالمي للإعاقة، كشفت وزراة الصحة عن وجود 6000 حالة بتر بجاجة إلى برامج تأهيل عاجلة طويلة الأمد، مشيرةً إلى أنَّ 25 % من إجمالي عدد حالات البتر هم من الأطفال الذين يواجهون إعاقات دائمة في سن مُبكرة.

وشددت على أن معاناة إنسانية عميقة يعيشها آلاف الجرحى وعائلاتهم تُبرز الحاجة الملحة إلى خدمات التأهيل والدعم النفسي والاجتماعي.

ودعت وزارة الصحة المنظمات الدولية المعنية إلى توجيه دائرة الاهتمام العاجل للجرحى مبتوري الأطراف في غزة وتعزيز فرص الرعاية التخصصية والتأهيلية.

وتواصل "إسرائيل" خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة، ما قتل وأصاب مئات الفلسطينيين.

وكما تمنع "إسرائيل" إدخال قدر كاف من الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع لاإنسانية كارثية.

المصدر / فلسطين أون لاين