"حماس" تعزِّي جمهورية إندونيسيا ومملكة ماليزيا في ضحايا الفيضانات

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن خالص التعازي وأصدق المواساة إلى جمهورية إندونيسيا ومملكة ماليزيا الشقيقتين جرَّاء كارثة الفيضانات التي وقعت في عدد من المناطق في كلا البلدين.

وعبَّرت "حماس" عن تضامنها العميق مع الشعبين الإندونيسي والماليزي الشقيقين في هذا المصاب الأليم، ونسأل الله تعالى الرَّحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين، وأن يحفظ البلدين من كل مكروه وسوء.

وارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات وانزلاقات التربة التي شهدتها جزيرة سومطرة في إندونيسيا إلى 631 شخصاً، فيما نزح مليون شخص، وفقا لإحصاء أصدرته الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، أمس الثلاثاء.

وأضافت الوكالة أن 472 شخصاً ما زالوا مفقودين، فيما أصيب 2600 آخرون في ثلاث محافظات في الجزيرة الواقعة غربي الأرخبيل.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 3.3 مليون شخص تأثروا بالفيضانات، وتم إجلاء مليون شخص، ونقلوا إلى ملاجئ مؤقتة.

المصدر / فلسطين أون لاين