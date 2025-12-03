الاحتلال ينسحب من طوباس وعقابا

انسحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" الليلة الماضية، من مدينة طوباس وبلدة عقابا بعد يومين من العدوان والحصار.

وكانت قوات الاحتلال قد اتخذت على مدار اليومين الماضيين عدة منازل ثكنات عسكرية بعد أن أجبرت سكانها على مغادرتها في كل من طوباس وعقابا.

كما نفذت قوات الاحتلال حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين، واحتجزت عددا منهم وأخضعتهم لتحقيق الميداني، فيما أطلقت طائرات الاحتلال الحربية النار في أجواء محافظة طوباس بين الحين والآخر.

وانتشرت آليات الاحتلال وقوات المشاة بشكل مكثف في أحياء مدينة طوباس وبلدة عقابا طيلة اقتحامها، تزامنا مع فرض حظر التجول وإغلاق المداخل بالسواتر الترابية.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد أعادت اقتحام مدينة طوباس وبلدة عقابا فجر الاثنين، بعد يوم على انسحابها بعد عدوان استمر أربعة أيام متواصلة منذ فجر الأربعاء وحتى مساء السبت.

