ما قصة "صاروخ الطبطبائي" الذي يبحث عنه الأمريكيون في لبنان؟

متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية قد طلبت من الحكومة اللبنانية إعادة صاروخ دقيق وحساس لم ينفجر خلال الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القيادي البارز في حزب الله هيثم الطبطبائي في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وبحسب الصحيفة، فإن الصاروخ من طراز GBU-39B—إحدى أكثر الذخائر الأميركية تطوراً—عُثر عليه سليماً بعد الغارة التي نفّذها جيش الاحتلال بستة صواريخ من النوع نفسه، وأدت إلى استشهاد الطبطبائي وعدد من المدنيين اللبنانيين في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وانتشرت لاحقاً صور الصاروخ غير المنفجر على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار حالة من الجدل الأمني والسياسي داخل لبنان.

القنبلة GBU-39B تعد من الذخائر الذكية الأكثر دقة في الترسانة الأميركية، بوزن 110 كغ ونظام توجيه يعتمد على GPS والملاحة بالقصور الذاتي، مع قدرة على إصابة الهدف ضمن دائرة نصف قطرها متر واحد فقط.

وتخشى واشنطن، وفق تقرير "معاريف"، من إمكانية وصول الصاروخ إلى حزب الله ثم إلى إيران، أو حتى انتقاله عبر وسطاء إلى روسيا أو الصين، وهو ما قد يتيح تحليل أنظمة التوجيه والوقود ومكونات الرأس الحربي، مثل مادة AFX-757 المتطورة، بما يسمح بتطوير تقنيات مضادة أو تصنيع نماذج مشابهة.





وتعتبر الولايات المتحدة أن فقدان هذه التكنولوجيا يمثل "تهديداً استراتيجياً"، وهو ما يفسّر الضغط المتزايد لاستعادة الصاروخ سريعاً قبل وقوعه في أيدي أطراف أخرى.

ورغم الضغط الأميركي، يرجّح مراقبون أن حزب الله سيرفض تسليم الصاروخ، باعتبار الأمر انتهاكاً للسيادة اللبنانية، وسيسعى لتقديمه باعتباره محاولة جديدة للهيمنة الأميركية–الإسرائيلية على لبنان.

ويأتي الطلب الأميركي في وقت يشهد لبنان توترات داخلية وخارجية متصاعدة، وفي ظل حساسية عالية لأي خطوة قد تُقرأ كاستجابة لضغوط واشنطن أو تل أبيب.

كانت الغارة الإسرائيلية على حارة حريك قد نُفذت بستة صواريخ من طراز GBU-39B، كجزء من تصعيد مباشر ضد حزب الله. وأسفر الهجوم عن استشهاد الطبطبائي—أحد أبرز قادة الحزب الميدانيين—وسقوط عدد من الضحايا المدنيين.

ووفق التقديرات، فإن واشنطن تعتبر الصاروخ غير المنفجر "أولوية عاجلة" لمنع أي جهة من تفكيكه أو تحليل مكوناته، وهو ما يدفعها إلى تحركات دبلوماسية وضغوط غير معلنة لاستعادته بسرعة.