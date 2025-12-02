مركز حماية يدين اغتيال الصحفي محمود وادي ويطالب بالتحقيق

متابعة/ فلسطين أون لاين

أدان مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC) جريمة اغتيال الاحتلال المصوّر الصحفي محمود وادي أثناء أدائه مهامه الصحفية في وسط خان يونس، مؤكداً أن استهدافه يشكّل جريمة قتل متعمّدة بحق مدني يتمتع بحماية واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني.

وقال المركز، في بيان صحافي، اليوم الثلاثاء، إن اغتيال الصحفي وادي لن يثني الأسرة الصحفية الفلسطينية عن مواصلة رسالتها في نقل الحقيقة، مشدداً على أن دماء الصحفيين لن تضيع مهما حاول الاحتلال فرض التعتيم.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى التحرّك الفوري وفتح تحقيق دولي مستقل في الجريمة، ومحاسبة جميع المتورطين فيها.

كما طالب المركز بملاحقة قادة الاحتلال أمام القضاء الدولي باعتبارهم مسؤولين عن جريمة قتل الصحفي وادي، محذراً من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع الاحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم بحق الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

استُشهد، اليوم الثلاثاء، مصوّر صحفي فلسطيني جراء استهداف إسرائيلي في وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة، في استمرار للانتهاكات المتواصلة بحق المدنيين والصحفيين.

وأفادت مصادر إعلامية باستشهاد المصوّر الصحفي محمود عصام وادي إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية واستهدف وسط المدينة، فيما أُصيب الصحفي محمد عبد الفتاح محمد إصليح (40 عامًا) بشظايا جراء القصف ذاته، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ويواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الثالث والخمسين على التوالي، وسط تصعيد عسكري متواصل في عدة مناطق.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، استُشهد 359 فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، إضافة إلى إصابة 903 آخرين بجروح متفاوتة.

وارتكبت "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 -بدعم أميركي أوروبي- إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا واعتقالا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 240 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين معظمهم أطفال، فضلا عن الدمار الشامل ومحو معظم مدن القطاع ومناطقه من على الخريطة.