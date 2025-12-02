الأرصاد الجوية: أمطار الموسم أقل من المعدلات

غزة/ فلسطين أون لاين

أفادت الإدارة العامة للأرصاد الجوية، بأن كميات الأمطار التراكمية التي هطلت على البلاد خلال الأشهر الثلاثة (من أيلول وحتى نهاية تشرين الثاني) لم ترقَ إلى المعدلات العامة للفترة نفسها، أي حتى نهاية تشرين الثاني، وأحد الأسباب هو أن شهر تشرين الأول الماضي قد شهد هطولات ضعيفة في معظم المحافظات ولم يحقق كميات هطول مطري، حيث كانت أقل من المعدل.

وقال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية عصام عيسى، إن ما ميز الفترة السابقة هو أن الأنظمة الجوية الفعالة التي أثرت في البلاد كانت حالات عدم استقرار جوي وليست منخفضات واسعة؛ بمعنى أن كميات الهطول كانت غزيرة وتتركز في مناطق دون أخرى.

وأضاف، أن توزيع كميات الأمطار خلال الفترة السابقة كان سلبياً خاصة على المحاصيل الزراعية وعلى المجموع التراكمي، حيث إن غزارة الأمطار في أوقات قصيرة تؤدي إلى انجرافات التربة وتضرر العديد من المحاصيل وتعرضها للتلف، إما بسقوط الأوراق أو إغراقها بالماء.

ومن ناحية أخرى، أشار مدير عام الأرصاد الجوية إلى أن حالات عدم الاستقرار الجوي رغم أنها تحمل أمطارا غزيرة، فإن كثافة الهطول المطري خلال فترات زمنية قصيرة تسبب العديد من الأضرار، خاصة ما يتعلق بالسيول والفيضانات التي شهدناها خلال يومي 24 و25 من شهر تشرين الثاني.

وبالنظر إلى الوضع الإنساني فقد كان الهطول المطري كارثيا وزاد معاناة أهلنا في قطاع غزة ، خاصة أن التدخلات المتمثلة في أعمال الإغاثة محدودة، وبالتالي تفاقمت معاناة المواطنين النازحين والذين بلا مأوى.

وأفاد مدير عام الأرصاد بأن التوقعات الموسمية التي تم نشرها خلال شهر أكتوبر حول الموسم المطري الحالي قد أشارت إلى أن موسم 2025/2026 هو موسم مطري من المتوقع أن يكون أفضل من الموسم السابق من حيث كميات الهطول، لكن بعدد أيام ماطرة أقل من المعدل العام لعدد الأيام الماطرة.