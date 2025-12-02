موعد مباراة فلسطين القادمة في كأس العرب

يستعد المنتخب الفلسطيني لكرة القدم، لخوض مباراته التالية في بطولة كأس العرب "فيفا 2025"، بعد فوزه أمس على قطر"البلد المستضيف"، بهدف دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً منتخبي سوريا وتونس.

ويلعب "الفدائي"، مباراته الثانية، الخميس المقبل، الساعة الرابعة والنصف "بتوقيت القدس"، ضد المنتخب التونسي، الذي تعرض لخسارة مفاجئة في أولى مباريات البطولة أمام منتخب سوريا.

ويتصدر منتخب فلسطين جدول ترتيب المجموعة الأولى، برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع المنتخب السوري، ثم تأتي قطر وتونس في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

مشاهدة مباريات كأس العرب مجانا

تنقل مباريات بطولة كأس العرب 2025 عبر عدة قنوات رئيسية في مقدمتها شبكة قنوات بي إن سبورتس التي خصصت لها قناتها المفتوحة كما ألغت تشفير قناة beIN Xtra لبث المباريات مجانًا للجماهير عبر منصة "يوتيوب".

القنوات الناقلة لبطولة كأس العرب 2025:

beIN SPORTS

الكأس القطرية

الكويت الرياضية

دبي الرياضية

أبو ظبي الرياضية

المصدر / وكالات