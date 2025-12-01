تجمُّع العشائر يحذر من المحاولات الخبيثة لتهريب المواد المخدرة لغزَّة

متابعة/ فلسطين أون لاين

حذر تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة، من المحاولات الخبيثة والمتكررة التي ينفّذها الاحتلال لاستهداف الجبهة الداخلية عبر تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى قطاع غزة، بهدف إغراق المجتمع وتمزيق نسيجه وضرب منظومته الأخلاقية والاجتماعية.

وقال التجمع، في بيان صحافي، إن هذه المخططات الخطيرة تأتي في سياق حربٍ ممنهجة تستهدف شبابنا باعتبارهم عماد المستقبل وحملة قضايا شعبنا الوطنية.

وأكد أنّ مواجهة هذه الآفة تُعدّ واجبًا وطنيًا وأخلاقيًا يتطلّب تكاتف الجهود الحكومية والمجتمعية وتوحيد الطاقات والإمكانات وتعزيز دور المؤسسات الأهلية والتربوية والدينية من أجل حماية مجتمعنا وبناء جبهة داخلية صلبة قادرة على الصمود

ودعا تجمع القبائل والعشائر الفلسطينية، إلى تشديد الرقابة على المعابر والحدود وتكثيف حملات التوعية ورفع مستوى التعاون بين العائلات وأجهزة الاختصاص والإبلاغ عن كل من يثبت تورطه في ترويج هذه السموم أو تيسير دخولها باعتبار ذلك خيانة وطنية تستهدف أمن المجتمع وقيمه.

والأربعاء الماضي، أعلنت المباحث العامة في المحافظة الوسطى، إحباط كمية من الحبوب المخدرة خلال محاولة تهريبها عبر إحدى الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة.

وقالت المباحث، إنها وفور تلقي إشارة من عمليات المحافظة باشتباه وجود عملية تهريب عبر الشاحنات الواردة إلى القطاع، تحركت إلى المكان حيث جرى تفتيش احد المستودعات وضبطت فيه 2000 حبة مخدرة من نوع روتانا.

وشددت على أن هذه العملية تأتي ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الأمن المجتمعي والحد من انتشار المواد المخدرة في قطاع غزة.