"الفدائي" يفتتح كأس العرب أمام نظيره القطري

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

متسلحاً بتشكيلة تمثّل ألوان الطيف الفلسطيني ويقودها ابن مدينة خان يونس المدرب إيهاب أبو جزر، يفتتح اليوم، المنتخب الوطني لكرة القدم النسخة الـ11 من بطولة كأس العرب بمواجهة شقيقه القطري على ملعب البيت في العاصمة الدوحة.

وتتجاوز المواجهة بين "الفدائي" و"العنابي" الحسابات الرياضية، لكونها تأتي في بطولة استثنائية تجمع 16 منتخباً عربياً وتحظى باعتراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وتقام في وقت يلملم أبناء الشعب الفلسطيني جراحاتهم، ولا سيما في قطاع غزة، الذي عانى ولا يزال عدوانا إسرائيليا غاشما وحربا وحشية على مدى عامين كاملين.

وبات المنتخب الوطني لكرة القدم بمنزلة السفير المتنقل للشعب الفلسطيني، وهو الذي يضم لاعبين من مختلف أماكن وجودهم، سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية والقدس، وكذلك المناطق المحتلة عام 1948، ومن الشتات.

ويقود "الفدائي" المدرب أبو جزر، من مدينة خان يونس، الذي دمّر جيش الاحتلال منزل عائلته في منطقة "معن" شرق المدينة قبل أشهر، وتسبب بنزوحها إلى منطقة المواصي شأن مئات الآلاف من المواطنين.

ومن المتوقع أن تحظى المباراة بحضور جماهيري كبير، إذ أكدت اللجنة المنظمة لكأس العرب نفاد جميع التذاكر المخصصة للمواجهة وحفل الافتتاح، في حين تجهّزت الجالية الفلسطينية في دولة قطر للمباراة عبر سلسلة من الفعاليات والنشاطات المصاحبة.

ونجح "الفدائي" في التأهل لكأس العرب بعد فوزه على ليبيا بركلات الترجيح في الملحق الفاصل، ويأمل في الوصول إلى أبعد مدى في البطولة الإقليمية، رغم صعوبة المهمة في مجموعة تضم إلى جانبه ومنتخب قطر (بطل آسيا) كل من تونس وسوريا.

واستدعى المدرب أبو جزر 23 لاعباً للمشاركة البطولة منهم عدي الدباغ مهاجم الزمالك المصري وحامد حمدان لاعب بتروجيت المصري، إضافة إلى القائد مصعب البطاط، فيما يغيب النجم وسام أبو علي بسبب الإصابة.

وأكد المدرب أبو جزر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة جاهزية "الفدائي" المنتخب لخوض منافسات كأس العرب 2025، مشيراً إلى أن المنتخب خاض مباراة ملحق قوية أمام ليبيا كانت الأصعب في مشوار التأهل.

وأضح أن المجموعة التي وقع فيها الفريق صعبة جداً وتضم منتخبين من المشاركين في كأس العالم (قطر وتونس)، قائلاً "سنلعب مباراة الافتتاح أمام قطر، صاحب الأرض والجمهور، المهمة صعبة، لكننا متمسكون بحظوظنا وسنقاتل حتى آخر نفس".

وشدد المدرب على قدرة المنتخب على تقديم أداء مختلف في البطولة رغم الغيابات المؤثرة، موضحاً أن سبعة لاعبين بارزين لن يكونوا ضمن التشكيلة، بينما التحق اللاعبون الجدد بالفريق مؤخراً.

المصدر / فلسطين أون لاين