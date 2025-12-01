فلسطين أون لاين

غزة تستخدم الواقع الافتراضي لعلاج صدمات الأطفال

01 ديسمبر 2025 . الساعة 17:58 بتوقيت القدس
أطفال فلسطينيون يرتدون نظارات واقع افتراضي ويمسكون عصا تحكم خلال جلسة علاجية في الزوايدة وسط قطاع غزة (الفرنسية)

أطلقت فرق الدعم في مجال التكنولوجيا الطبية بمدينة الزوايدة وسط قطاع غزة مبادرة جديدة تهدف إلى مساعدة الأطفال الذين يعانون صدمات نفسية جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وذلك من خلال جلسات علاجية تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي.

وخلال التجربة، يجلس الأطفال داخل خيمة صغيرة ويرتدون نظارات الواقع الافتراضي ويمسكون بعصا تحكم، لينتقلوا من مشاهد الدمار والقصف إلى عوالم من الحدائق الخضراء والشواطئ الهادئة والمدن الآمنة، في محاولة لتخفيف آثار الصدمة النفسية التي يعيشونها يوميا.

afp_692d873b2dbc-1764591419.webp
 

ويقول القائمون على المبادرة إن البرامج المستخدمة في هذه الجلسات صُممت خصيصا للأطفال المتأثرين بصدمات الحرب، مع مراعاة حالتهم الجسدية والنفسية، بهدف إعادة بناء تصورات إيجابية عن العالم ومساعدتهم على التكيّف مع واقعهم الجديد.

وتأتي المبادرة في ظل تراجع الإمكانيات الطبية والنفسية في غزة بسبب الحصار الإسرائيلي، كما تُعد خطوة رمزية وإنسانية تحمل رسائل أمل وسط الخراب.

afp_692d876511df-1764591461.webp
 

المصدر: الجزيرة + الفرنسية

#قطاع غزة #غزة

