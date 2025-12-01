تقديرات عبرية: هرتسوغ يميل لقبول عفو نتنياهو

متابعة/ فلسطين أون لاين

قالت قناة 14 العبرية إن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ يميل إلى قبول طلب العفو الذي قدّمه بنيامين نتنياهو، دون اشتراط اعتراف بالتهم أو اعتزال الحياة السياسية.

وبحسب القناة، يتوقع أن يطلب هرتسوغ إدخال تعديلات طفيفة فقط على نص طلب العفو، دون أن تتضمن أي صياغات تُعدّ اعترافًا بالذنب، مشيرة إلى أن هذا التوجه يُذكّر بسابقة "عفو الخط 300" الذي منح قبل نحو أربعة عقود.

وأوضحت القناة أن الإجراءات القانونية المتعلقة بطلب العفو قد تمتد لأسابيع، وربما لشهرين أو أكثر، رغم أن القانون يمنع الجهاز القضائي من التدخل في قرارات الرئيس. ومع ذلك، ترجّح التقديرات القانونية أن ينتهي الملف في نهاية المطاف أمام المحكمة العليا (باغاتس).

وفي ظل حساسية الملف، يمتنع محيط هرتسوغ عن التعليق بشكل مباشر، تجنبًا — حسب القناة — لمنح "ذخيرة قانونية" للجهات المعارضة للعفو.

من جهته، اكتفى مكتب الرئيس بالقول إن طلب العفو "استثنائي ومهم"، مؤكدًا أنه سيُدرس بمسؤولية كاملة، وأن هرتسوغ "لن يخضع لأي ضغوط" خلال اتخاذ القرار النهائي.

طالبت قوى المعارضة في "إسرائيل"، الرئيس إسحاق هرتسوغ برفض أي عفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما لم يعترف بذنبه وينسحب بالكامل من الحياة السياسية، وذلك بعد ساعات من تقدّم نتنياهو بطلب رسمي للحصول على عفو يُنهي محاكمته المستمرة في عدة ملفات فساد.

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت على طلب العفو المقدم من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو معربا عن دعمه لترتيب يضمن انسحاب الأخير من الحياة السياسية مقابل إنهاء محاكمته.

وأضاف بينيت: "من أجل إنقاذ إسرائيل من هذه الفوضى، سأدعم اتفاقا ملزما يشمل اعتزالا كريما من الحياة السياسية مقابل إنهاء المحاكمة".

وظهر زعيم المعارضة يائير لبيد في كلمة مصورة عبر منصة "إكس"، قائلا "لا يمكن منح نتنياهو عفوا دون اعترافه بالذنب، وإظهار الندم، والانسحاب الفوري من الحياة السياسية".

أما زعيم حزب "الديمقراطيين يائير غولان، فاعتبر أن "المذنب فقط يطلب العفو"، مضيفا أن الصفقة الوحيدة المقبولة تتمثل في اعتراف نتنياهو ومسؤوليته ورحيله عن السياسة.

من جهته، اعتبرت حركة "من أجل جودة الحكم" أن العفو عن متهم بثلاث قضايا خطرة تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة "سيضر بشكل قاتل بمبدأ المساواة أمام القانون"، مؤكدة أن العفو وسط محاكمة جارية "يرسل رسالة مفادها أن هناك مواطنين فوق القانون".

وكان نتنياهو (76 عاما)، قدم طلب العفو صباح الأحد عبر محاميه إلى مكتب الرئيس، في خطوة وُصفت بأنها "استثنائية وذات تداعيات كبيرة" وفق بيان صادر عن مكتب هرتسوغ.

ويتضمن الطلب وثيقتين: رسالة مفصلة من محامي نتنياهو، وأخرى موقعة منه شخصيا، وتؤكد -دون اعتراف صريح بالذنب- أن المصلحة الوطنية تستوجب إنهاء المحاكمة، التي يقول إنها "تمزق المجتمع الإسرائيلي" وتمنعه من إدارة شؤون الدولة في ظل التهديدات الأمنية والسياسية.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة، إن أكثر من عقد من التحقيقات وست سنوات من المحاكمة "عززت الانقسام الداخلي"، مشيرا إلى أن التزامه المثول لدى المحكمة ثلاث مرات أسبوعيا "مطلب مستحيل" يعطل قيادته البلاد.

وأكد أن من دوافعه أيضا "النداءات المتكررة" من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أرسل قبل أسابيع رسالة رسمية إلى هرتسوغ يطالبه فيها بمنح العفو لنتنياهو "فورا".

وبحسب مكتب هرتسوغ، سيُحوَّل الطلب إلى دائرة العفو في وزارة العدل لجمع آراء الجهات المختصة، ثم إلى المستشارة القانونية في مكتب الرئيس لصياغة التوصيات النهائية، قبل أن يتخذ هرتسوغ قراره.

ويُعد منح العفو قبل نهاية الإجراءات القضائية أمرا بالغ الندرة في "إسرائيل"، ولا يتم عادة إلا بعد اعتراف واضح بالذنب.

ويواجه نتنياهو اتهامات في ثلاث قضايا معروفة إعلاميا بـ"الملفات 1000 و2000 و4000″ وتشمل تلقي هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تسهيلات، وتنسيق تغطية إعلامية إيجابية مع "يديعوت أحرونوت"، ومنح امتيازات لشركة بيزك مقابل دعم إعلامي عبر موقع "والا".

كما يواجه مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (نوفمبر/تشرين الثاني 2024) بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، حيث خلّفت الحرب أكثر من 70 ألف شهيد و170 ألف جريح خلال عامين، معظمهم أطفال ونساء.