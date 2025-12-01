جيش الاحتلال يعاني من "أخطر أزمة بشرية في تاريخه".. نقصٌ في كلِّ الوحدات القتالية

فلسطين أون لاين

01 ديسمبر 2025 . الساعة 08:26 بتوقيت القدس
الاحتلال يعاني من آلاف حالات التهرب من الخدمة

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أنه يعاني نقصًا بنحو 1300 ضابط في كل الوحدات القتالية من رتبة ملازم حتى رتبة نقيب.

وقال جيش الاحتلال "نعاني نقصًا يقدر بنحو 300 ضابط برتبة رائد في وحدات القتال المختلفة"، مشيرًا إلى أن 30% من كبار القادة العسكريين سيغادرون صفوف الجيش بدءا من العام المقبل.

وأفاد بأن 70% من عائلات الجنود في الاحتياط تعيش أزمة بسبب الخدمة العسكرية الطويلة، مؤكدًا أن أزمة نقص القوى البشرية في الجيش تمس بالأمن القومي.

وأضاف "37% فقط من الضباط أبدوا استعدادا لمواصلة خدمتهم العسكرية هذا العام مقابل 58% عام 2018"، منوهًا إلى أن التقديرات تشير إلى أن 30% من جنود الاحتياط والخدمة الدائمة لن يلتحقوا بوحداتهم العام المقبل.

ومن جهته، ذكر جنرال الاحتياط "الإسرائيلي" إسحاق بريك، أن جيش الاحتلال يواجه أخطر أزمة بشرية في تاريخه بسبب النقص الكبير في الكوادر.

وقال بريك في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية إن "آلاف الضباط وضباط الصف تهربوا من الخدمة العسكرية خلال الأشهر الماضية.

وأضاف الجنرال المتقاعد، أن "عددًا كبيرًا من الضباط طلبوا التسريح العاجل، بينما يرفض المجندون الشبان توقيع عقود الخدمة الدائمة تمديد خدمتهم بالجيش، ما تسبب في نقص واسع في الكوادر المهنية داخل الجيش".

وأوضح أن "الانخفاض الحاد في جودة القوى البشرية بات يعيق صيانة المعدات العسكرية وتشغيل المنظومات القتالية"، مبينا أن "استمرار هذا الوضع قد يؤدي خلال فترة قصيرة إلى فقدان الجيش قدرته على العمل بالكامل".

كما اتهم بريك، رؤساء الأركان المتعاقبين باتخاذ قرارات غير مناسبة خلال السنوات الأخيرة، من بينها “تقليصات واسعة في القوى البشرية وتقصير مدة الخدمة العسكرية (3 سنوات للرجال وعامان للنساء)”، ما خلق فجوات وصفها بأنها "هائلة وغير قابلة للترميم السريع".

ولفت بريك، إلى أن "هذه الفجوات دفعت كوادر مهنية وخبرة كبيرة إلى ترك الخدمة، بينما بقيت في مواقع حساسة عناصر غير قادرة على التعامل مع تحديات ساحة القتال الحالية".

وأكد في مقاله، أن "قسم القوى البشرية في الجيش يعمل منذ سنوات في غياب المهنية والمسؤولية”، ويتجاهل “مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد البشرية وتقدير الاحتياجات".

وختم قائلا، إن "الجيش يعاني عمى معلوماتيًا بسبب الأنظمة التقنية القديمة وتشتت قواعد البيانات"، محذرا في الوقت نفسه من أن أزمة القوى البشرية قد تتطور إلى "شلل كامل في أداء الجيش الإسرائيلي".

وخلال عامين من الحرب على غزة، اعترف جيش الاحتلال بمقتل 923 عسكريا "إسرائيليا" وأصيب 6 آلاف و399 آخرين، بحسب معطيات الجيش، فيما يعاني نحو 20 ألف جندي من أعراض ما بعد الصدمة

المصدر / فلسطين أون لاين
