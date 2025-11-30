انقطاع المياه عن بلدات بالضفة جراء اعتداءات المستوطنين

الضفة الغربية/ فلسطين أون لاين

تسبب اعتداء نفذه مستوطنون مساء اليوم الأحد على بئر مياه شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة في انقطاع المياه عن بلدات فلسطينية عدة، في حين واصل مستوطنون آخرون اعتداءاتهم في مناطق متفرقة بالضفة.

وقالت مصلحة مياه القدس -التي تغطي خدماتها منطقة رام الله- إن مستوطنين اعتدوا على بئر مياه شرق المدينة، مما تسبب في انقطاع المياه عن تجمعات فلسطينية.

وأضافت: "أقدم مستوطنون مساء الأحد، على مهاجمة البئر رقم (6) في منطقة عين سامية، شرق كفر مالك، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ المياه منه".

وأوضحت أن ضخ المياه توقف مؤقتا جراء الاعتداء، "ما يهدد المصدر الرئيسي للمياه للتجمعات السكانية شرق رام الله".

وطالبت المصلحة، "الجهات المعنية بالتحرك الفوري والضغط على سلطات الاحتلال لوقف استهداف آبار المياه في المنطقة، باعتبارها المصدر المائي الرئيسي لنحو 19 تجمعا فلسطينيا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم وتصعيدهم في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على غزة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1085 فلسطينيا، وإصابة قرابة 11 ألفًا، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا آخرين.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.