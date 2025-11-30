عائلة مطلق النار بواشنطن تخرج عن صمتها.. وتفجر مفاجأة

وكالات/ فلسطين أون لاين

أفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية بأن السلطات أجرت مقابلات مع زوجة الأفغاني رحمن الله لاكانوال، الذي أطلق النار على عناصر الحرس الوطني قرب البيت الأبيض، وأبنائه الخمسة وآخرين.

ونقلت الشبكة عن مصادر قولها إن أفراد عائلة المشتبه به، أكدوا أنه يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة، أو ما يعرف اختصارا بـ"PTSD" والذي قالوا إنه ناجم عن القتال الذي خاضه في أفغانستان.

وقاتل رحمن الله لاكانوال في "الوحدة صفر" التابعة للقوات الخاصة الأفغانية، والتي ترعاها وتدربها وكالة المخابرات المركزية "CIA".

وكان المشتبه به، من بين أكثر من 190 ألف أفغاني سمح لهم بالدخول إلى الولايات المتحدة بعد انسحابها من أفغانستان، بموجب برامج مصممة لإعادة توطين أولئك الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حربها التي استمرت 20 عاما في البلاد.

وعلى مدار أكثر من عقد، أخبرت مصادر شبكة سي إن إن، أن لاكانوال خضع لجولات عدة من التدقيق - بدأت حوالي عام 2011 من قبل وكالة المخابرات المركزية عندما بدأ العمل مع الجيش الأميركي ووكالات الاستخبارات - وانتهت في وقت سابق من هذا العام عندما وافقت إدارة ترامب على منحه اللجوء الدائم في الولايات المتحدة.

وفي عام 2021، كان لاكانوال جزءا من مجموعة ذات أولوية تم إجلاؤها من كابل بعد سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية. ونظرا لعمله لصالح الولايات المتحدة، بما في ذلك خدمته في وحدة مكافحة الإرهاب الأفغانية النخبة، فقد اعتبر لاكانوال معرضا لخطر الانتقام بمجرد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وبعد إجلائه، خضع لاكانوال لما وصفته مصادر لشبكة سي إن إن بمستويات متعددة من التدقيق من قبل وكالات حكومية أمريكية متعددة، أولا في دولة شرق أوسطية، ثم بانتظام على مدار السنوات القليلة الماضية أثناء إقامته في الولايات المتحدة.

في أبريل، منح لاكانوال، الذي كان يقيم في ولاية واشنطن، حق اللجوء الدائم من قبل دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، التابعة لوزارة الأمن الداخلي.

المصدر / وكالات