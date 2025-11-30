ميرسي كور تُطلق نموذجًا إلكترونيًا لتلقي شكاوى المساعدات في غزة

أعلنت مؤسسة ميرسي كور – فلسطين عن توفير نموذج إلكتروني رسمي لاستقبال الشكاوى والملاحظات والاستفسارات المتعلقة ببرامجها الإنسانية في قطاع غزة، في إطار تعزيز مبادئ المساءلة المجتمعية وضمان الشفافية تجاه المستفيدين والمجتمعات المحلية.

ويشمل النموذج الملاحظات المرتبطة المساعدات النقدية التي تقدمها المؤسسة، وبرامج الطوارئ المنفذة في قطاع غزة، وقضايا حاويات المياه وتوفر المياه النظيفة.

أكدت ميرسي كور أن نظام الشكاوى (آلية الإبلاغ عن مساءلة المجتمع) يوفّر قناة آمنة وسرية تمامًا للمستفيدين، موضحة أن جميع المعلومات تراجع بسرية مطلقة، ولن يؤثر تقديم الشكوى بأي شكل من على المساعدات الحالية أو المستقبلية.

ولتقديم الشكوى، دعت المواطنين عند الدخول إلى النموذج، اتباع الخطوات التالية:

اختيار: برنامج الطوارئ في غزة.

اختيار: المساعدات النقدية.

إذا لم يتلقّ المستفيد أي مساعدة، فعليه اختيار خانة: "لم أستلم أي مساعدة".

للدخول إلى النموذج مباشرة: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين