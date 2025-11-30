غوتيريش يطالب بدخول قدر كاف من المساعدات الإنسانية "المنقذة للأرواح"

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، السماح بدخول قدر كاف من المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ الأرواح إلى غزة.

جاء ذلك في رسالة لغوتيريش بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني الذي يحييه العالم في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام، وهو مناسبة اعتمدتها الأمم المتحدة عام 1977 لإظهار الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948.

وقال المسؤول الأممي في رسالته التي نشر نصها موقع أخبار الأمم المتحدة: "يأتي اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذا العام بعد عامين من المعاناة المروعة في قطاع غزة وبداية وقف إطلاق النار الذي كانت الحاجة إليه في غاية الإلحاح".

وأضاف: "الناجون هم الآن في حالة حداد على عشرات الآلاف من الأصدقاء والأقارب الذين فارقوا الحياة، ثلثهم تقريبا من الأطفال، إلى جانب الآلاف من المصابين، ويشهد القطاع استشراء للجوع والمرض والصدمات النفسية وانتشارا لأنقاض المدارس والمنازل والمستشفيات المدمرة".

وشدد على وجوب السماح بدخول قدر كاف من المساعدات الإنسانية اللازمة "لإنقاذ الأرواح إلى غزة".

وينص اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إدخال مساعدات لقطاع غزة تقدر بـ600 شاحنة يوميا. إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بالاتفاق، وتسمح فقط بدخول 200 شاحنة باليوم على الأكثر.

وتابع غوتيريش في رسالته "يجب على المجتمع الدولي أن يواصل الوقوف بحزم مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)" التي اعتبر أنها تمثل "شريان الحياة الذي لا غنى عنه لملايين الفلسطينيين".

وبالتزامن مع بدء حرب الإبادة في قطاع غزة، شنّت حكومة الاحتلال حملة "مزاعم" ضد "الأونروا"، وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، أقرّ الكنيست مشروعي قانونين يهدفان إلى حظرها.

ودخل قرار حكومة الاحتلال بإنهاء أنشطة "الأونروا" في شرقي القدس المحتلة حيز التنفيذ في الأول من شباط/ فبراير 2025.

وتابع غوتيريش "في الوقت نفسه، قُتل المئات من العاملين في المجال الإنساني، معظمهم من موظفي الأمم المتحدة الفلسطينيين، وهو أكبر عدد من الموظفين تفقده المنظمة في تاريخها. كما قُتل من الصحافيين عددٌ لم يسبق أن قُتل مثله في أي صراع آخر منذ الحرب العالمية الثانية".

وأضاف "لقد وضعت هذه المأساة من نواحٍ عديدة، المعايير والقوانين التي استرشد بها المجتمع الدولي على مدى أجيال موضع الاختبار. وينبغي ألا يكون مقبولا أبدا تحت أي ظرف من الظروف قتلُ هذا العدد الكبير من المدنيين، والتهجير المتكرر لسكان بأكملهم، وعرقلة إيصال المساعدة الإنسانية".

واعتبر غوتيريش، أن "هناك بارقة أمل يوفرها وقف إطلاق النار الأخير، الذي من الضروري للغاية الآن أن تحترمه جميع الأطراف احتراما كاملا، وأن تعمل بحسن نية للتوصل إلى حلول تستردّ القانون الدولي وتتمسك به".

وأردف "في الضفة الغربية المحتلة أيضا، بما فيها شرقي القدس، يُرتكب الإجحاف دون توقف، مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وعنف المستوطنين، والتوسع الاستيطاني، وعمليات الإخلاء والهدم والتهديدات بالضم".

وجدد غوتيريش دعوته إلى "إنهاء الاحتلال غير المشروع للأرض الفلسطينية، كما أكدت محكمة العدل الدولية والجمعية العامة، وإلى إحراز تقدم لا رجعة فيه نحو حل الدولتين، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بحيث تعيش "إسرائيل" وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدودهما الآمنة والمعترف بها، على أساس خطوط ما قبل عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين".

المصدر / فلسطين أون لاين