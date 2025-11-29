قوات الاحتلال تحرق منزلاً في مخيم نور شمس

أحرقت قوات الاحتلال، يوم السبت، منزل المواطن رأفت غنام في مخيم نور شمس شرقي طولكرم، بينما يتواصل حصار المخيم لليوم الـ294 على التوالي.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال ما تزال تستولي على منازل داخل المخيم وتحوّلها إلى نقاط عسكرية مغلقة، وسط دمار واسع خلّفته عمليات الهدم والقصف، شمل منازل مدمرة كليًا وأخرى تعرضت للتخريب الجزئي، إضافة إلى أضرار جسيمة في شبكات المياه والكهرباء والبنية التحتية.

ودفعت قوات الاحتلال بعشرات الشاحنات والمعدات الثقيلة باتجاه مخيمي نور شمس وطولكرم، حيث يخضع مخيم طولكرم هو الآخر لعدوان متواصل منذ 307 أيام، يتضمن منع السكان من الوصول إلى منازلهم وانتشارًا كثيفًا للآليات العسكرية في محيط المخيمين.

وقال رئيس اللجنة الشعبية لخدمات مخيم نور شمس، نهاد الشاويش، إن التطورات الميدانية تشير إلى "تصعيد خطير" في المخيم، حيث تواصل قوات الاحتلال شق طرق جديدة فوق أنقاض المنازل المهدمة، دون أي مراعاة لشبكات المياه والكهرباء والخدمات الحيوية المدفونة تحت الركام، مما ينذر بأضرار مباشرة لما تبقى من البنية التحتية.

وأضاف الشاويش أن الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد بتوسيع هذه الطرق لخدمة حركة آلياته العسكرية داخل المخيم، بما يمسّ حقوق السكان ويتسبب بمخاطر إنسانية وخدماتية إضافية على الأهالي الذين يعيشون ظروفًا قاسية تتفاقم يومًا بعد يوم.

المصدر / فلسطين أون لاين