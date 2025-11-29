الاحتلال يجبر مواطناً على هدم منزله شرقي القدس

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، مواطنا على هدم منزله في ضاحية السلام، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن محمد كرشان على هدم منزله ذاتيا بذريعة عدم الترخيص.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من ألف عملية هدم طالت نحو 3 آلاف و700 منشأة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات في مختلف المناطق.

المصدر / فلسطين أون لاين