بن غفير يتوعد بإلغاء التحقيق في حوادث إطلاق النار على الفلسطينيين

29 نوفمبر 2025 . الساعة 15:50 بتوقيت القدس
من مكان إعدام الشابين في جنين

توعد وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، بـأنه سيعمل على إلغاء الإجراء الذي ينصّ على أن أي حادث ينتهي بإطلاق نار على مقاومين فلسطينيين يوجب فتح تحقيق.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى القاعدة العسكرية حيث تتواجد وحدة الجنود التي قامت بإطلاق النار على شابين فلسطينيين في جنين، الخميس الماضي، سلّما نفسيهما لقوات الاحتلال عقب خروجهما من منزل كان محاصرًا.

وقال بن غفير، في تصريح مصوّر، نقلته قناة "كان" العبرية، إنه "جئتُ لأعانق المقاتلين الأبطال هنا. يجب إنهاء هذا الإجراء المشوه الذي بموجبه عندما يطلق مقاتلنا النار على مخرب يؤخذ مباشرة إلى التحقيق".

وتابع أنه "يجب إيقاف هذا الإجراء المشوّه، نحن نقاتل أعداء وقتلة يريدون اغتصاب النساء وحرق الأطفال"، بحسب وصفه.

وأطلقت قوات الاحتلال، الرصاص الحيّ بشكل مباشر تجاه الشابين من مسافة الصفر، في حي جبل أبو ظهير بمدينة جنين، ولم تسمح لأحد بالاقتراب من الشابين بعد أعدمهما بدم بارد، ومنع سيارات الإسعاف من نقلهما.

