حماس: جرائم الحرب في الضفة تتصاعد والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل

29 نوفمبر 2025 . الساعة 15:20 بتوقيت القدس
الاحتلال ينفذ عمليات دهم واعتقالات وإخلاء قسري للمنازل في الضفة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن تصعيد جيش الاحتلال لاقتحاماته وعمليات الاعتقال وإجبار الأهالي على إخلاء منازلهم في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب تغوّل المستوطنين واعتداءاتهم، يشكّل "جرائم حرب موصوفة".

ودعت حماس في بيان صحفي يوم السبت، المجتمع الدولي ومؤسساته إلى التحرك العاجل لوقفها.

وأوضحت أن استمرار جيش الاحتلال في تنفيذ عملياته في مدن وبلدات الضفة، من مداهمات واعتقالات وإخلاء قسري للمنازل، كما جرى في بلدة اليامون شمال الضفة، ورعاية اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين، يعكس تصعيدًا خطيرًا ضمن مساعي الاحتلال لفرض مخططات الضم والتهويد والتهجير.

ودعت حماس أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وقواه وفصائله كافة، إلى تعزيز صمودهم في مواجهة ما وصفته بـ"الانفلات الفاشي"، والتوحد خلف خيار التصدي لمخططات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني على أرضه.

كما طالبت المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، بالضغط على الاحتلال لوقف اعتداءاته المستمرة واعتداءات مستوطنيه، ولجم سياسة الاستيلاء على الأراضي، واحترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني.

