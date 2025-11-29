إصابات في هجوم مستوطنين على خلايل اللوز جنوب بيت لحم

أصيب مواطنون، صباح يوم السبت، في هجوم للمستوطنين على خلايل اللوز جنوب شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 10 مواطنين أحدهما بالرصاص الحي بالفخد، بينها 9 اصابات اعتداء بالضرب من قبل المستوطنين، في خلايل اللوز قرب بيت لحم ، حيث تم نقلهم للمستشفى.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية إن مجموعات من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم، محيط منازل المواطنين في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، ما تسبب بحالة من القلق والتوتر بين الأهالي.

وأوضحت أن هذا الاقتحام يأتي ضمن سلسلة تحركات متصاعدة في المنطقة.

وأكدت المنظمة ضرورة توفير الحماية للسكان ومنع أي ممارسات قد تهدد أمنهم واستقرارهم.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين، التي تتنوع بين إحراق المنازل والمركبات والاعتداء على المزارعين، وسط حماية من "الجيش الإسرائيلي".

وأدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية منذ عامين، إلى مقتل ما لا يقل عن 1079 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 منذ بدء حرب الإبادة "الإسرائيلية" في غزة التي استمرت عامين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

