في اختتام الاجتماع الإقليمي لمكاتب حقوق المؤلف في الوطن العربي: اعتمادُ خارطة طريق الجزائر 2025

29 نوفمبر 2025 . الساعة 11:08 بتوقيت القدس
الاجتماع الإقليمي لمكاتب حقوق المؤلف في الوطن العربي

اختُتم في الجزائر، الاجتماع الإقليمي لرؤساء مكاتب حقوق المؤلف في المنطقة العربية، المنعقد يومي 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، من قِبل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) بالتعاون مع الديوان الوطني الجزائري لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.

وقد توصل المشاركون خلال هذا الاجتماع، إلى اعتماد خارطة الطريق الاستراتيجية للجزائر 2025–2027، وهي أول خارطة استراتيجية موحّدة من نوعها في المنطقة العربية لتعزيز حماية المُصنّفات الإبداعية وتطوير منظومة حقوق المؤلف.

وتركّز الخارطة الاستراتيجية، على اثني عشر (12) محوراً رئيسياً تشمل:

تحديث الإطار القانوني والتنظيمي لحقوق المؤلف، تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات، دعمُ مكاتب حقوق المؤلف في المنطقة، تطوير أنظمة الإدارة الجماعيّة ومتابعة القضايا الناشئة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي.

كما تتضمن محاور تهدف إلى رفع الوعي بين الشباب والمُبدعين، تحسين آليات التفاوض مع المَنصات الرقمية ودعمُ الصناعات الثقافية والإبداعية، إلى جانب تعزيز دور الجامعات ومراكز البحث، وتكثيف الجهود الإقليمية لمكافحة القرصنة.

وشملت الخارطة أيضاً، محاور تتعلق ببناء قدرات القضاء العربي في مجال حقوق المؤلف، وتطوير آليات الوساطة وحلول المُنازعات البديلة وتوحيد أنظمة النسخة الخاصة، فضلاً عن دعم مشاركة المرأة في الاقتصاد الإبداعيّ، بما ينسجم مع التوجّهات العالميّة لتمكين المُبدعات وتعزيز حضورهن في قطاع الملكية الفكرية.

وقد عبّر المشاركون، عن تقديرهم البالغ لجهود الجزائر في احتضان هذا الاجتماع وتوفير الظروف الملائمة للحوار البنّاء والتوافق حول أول استراتيجية عربية مُشتركة في مجال حقوق المؤلف والصناعات الإبداعية.

كما أكدوا، أنّ هذه الخارطة، تُمثل خطوة محورية نحو تعزيز التكامل الإقليمي، وتطوير بيئة إبداعيّة أكثر توازناً وقادرةً على دعم تطور الاقتصاد الرقمي والإبداعي في العالم العربي.

الدول والمنظمات المشاركة:

الجزائر، مصر، العراق، الأردن، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عُمان، فلسطين، السعودية، الصومال، السودان، اليمن، إضافة إلى مُمثِّلين من الاتحاد الدولي لصناعة التسجيلات الصوتية IFPI، والمجلس الدولي لجمعيات إدارة حقوق فناني الأداء SCAPR، والمنتدى الدولي للمؤلفين IAF.

فلسطين أون لاين
