فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس": عدوان الاحتلال على بلدة بيت جن انتهاكٌ للسيادة السورية واستمرار لسياسة الانفلات

على ضفاف غزة: حين تعود النخوة من غابر الأزمان

الإعلام العبري يكشف: حالات فرار وإصابات في صفوف جنود الاحتلال بعد اشتباكات جنوبي سوريا

العفو الدولية تطالب بوقف التصعيد "الإسرائيلي" بالضفة الغربية

قاسم: الاحتلال يسعى لتوسيع عدوانه في كل المنطقة

بينهم أسير محرر.. الاحتلال يشنُّ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

بمشاركة صحفية فرنسية.. "يديعوت أحرنوت" تكشف تفاصيل اختطاف الطبيب مروان الهمص

"رايح على السوق وجاي".. آخر كلمات محمد البزم قبل أن يبتلعه الغياب

للمرة الأولى منذ تولّيه منصبه.. بابا الفاتيكان يزور تركيا

"خروقاتٌ متواصلة".. شهيد بنيران الاحتلال وقصفٌ جويٌّ ومدفعي شرقي غزة وخان يونس

"حماس": عدوان الاحتلال على بلدة بيت جن انتهاكٌ للسيادة السورية واستمرار لسياسة الانفلات

28 نوفمبر 2025 . الساعة 11:16 بتوقيت القدس
...
شعار حركة المقاومة الإسلامية "حماس"

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنَّ العدوان "الإسرائيلي" الإجرامي على بلدة بيت جن جنوب سوريا، والذي أدى لاستشهاد عدد من المدنيين السوريين بينهم أطفال، انتهاك للسيادة السورية، واستمرار لسياسة الانفلات والعربدة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد الدول العربية الشقيقة.

وثمَّنت "حماس"، التصدّي البطولي لأهالي بلدة بيت جن للاعتداء الصهيوني، وتكبيدهم العدو المجرم خسائر في صفوف جنوده وآلياته.

ودعت "حماس" جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، والأمم المتحدة، إلى التحرك الفوري واتخاذ خطوات رادعة للاحتلال، تُوقِف انتهاكاته الصارخة للقوانين الدولية، والمهدّدة للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

وفجر اليوم، ارتقى شهداء سوريون وأصيب آخرون، بعد قصف طيران الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة بيت جن في ريف دمشق، فيما اندلعت  اشتباكات مسلحة مع الأهالي، دفعت جنود الاحتلال للهرب من المكان.

وأوضحت تقارير إخبارية أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" حاول اعتقال أحد سكان البلدة فاندلعت على إثر ذلك اشتباكات مسلحة مع الأهالي، وجاء القصف عقب محاصرة دورية عسكرية تابعة للاحتلال أثناء توغلها في البلدة.

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، بارتقاء 13 شهيدا وإصابة 25 آخرين جراء العدوان "الإسرائيلي" على بلدة بيت جن بريف دمشق.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الحرب على غزة #العدوان على سوريا #بلدة بيت جن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة