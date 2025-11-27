فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لطلبة غزة: "التعليم" تعلن تمديد التسجيل وتعديل المباحث لعامي 2024 و2025 (المواعيد والآلية)

مستوطنون يحرقون مسجدًا ويخطون شعارات قربه بسلفيت

تصنيف ألوان الفظائع والأهوال من غزة إلى الفاشر

قاسم: الاحتلال يعرقل حلول أزمة مقاتلي رفح لأسباب سياسيَّة

الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النَّار في غزَّة

المحررة الهمص تكشف: هكذا اختطفتني عصابات أبو شباب وسلّمتني للاحتلال (شاهد)

قراصنة يخترقون محطات حافلات "إسرائيلية" ويبثون خطابات لأبو عبيدة

بالأسماء... الاحتلال يفرج عن 5 أسرى من غزَّة بينهم الممرِّضة الهمص

أمام الكاميرا... قوَّات الاحتلال تعدم شابَّين بعد محاصرتهما في جنين

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتلال يُواصل عدوانه على طوباس

بالصور المحررة الهمص تكشف: هكذا اختطفتني عصابات أبو شباب وسلّمتني للاحتلال (شاهد)

27 نوفمبر 2025 . الساعة 16:42 بتوقيت القدس
...
الممرضة الأسيرة المحررة تسنيم الهمص ابنة الطبيب الأسير مروان الهمص
متابعة/ فلسطين أون لاين

كشفت الممرضة الأسيرة المحررة تسنيم الهمص، ابنة الطبيب الأسير مروان الهمص، تفاصيل اختطافها وتسليمها للاحتلال، مؤكدة أن اعتقالها كان بهدف الضغط على والدها.

وقالت الهمص في روايتها الأولى بعد الإفراج عنها، اليوم الخميس، إن "عصابة ياسر أبو شباب اختطفوني وسلموني للاحتلال، وتم اعتقالي فقط للضغط على والدي الأسير".

وبحسب شهادتها، جرى اختطافها بشكل مفاجئ في منطقة المواصي بخانيونس على يد مجموعة يقودها العميل ياسر أبو شباب، قبل أن تُسلَّم مباشرة لقوات الاحتلال، بعد اختطاف والدها الطبيب مروان الهمص بالطريقة نفسها.

وأوضحت الهمص أنها تنقّلت بين أكثر من خمسة سجون إسرائيلية، وأمضت معظم فترة اعتقالها داخل الزنازين، حيث تعرّضت لظروف قاسية ومعاملة مهينة.


أفرج جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن خمسة أسرى من قطاع غزة بعد شهور طويلة من الاعتقال في ظروف قاسية شملت سوء التغذية والتعذيب الجسدي الشديد.

وقال مكتب الأسرى إن المفرج عنهم وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، من بينهم الأسيرة الممرضة تسنيم مروان شفيق الهمص التي اختُطفت الشهر الماضي من منطقة المواصي في خانيونس على يد قوة خاصة تابعة لمجموعات يقودها العميل ياسر أبو شباب، بحسب ما أفادت به العائلة.

وكانت عائلة الهمص قد حمّلت الاحتلال وأعوانه المسؤولية الكاملة عن اختطاف تسنيم، مشيرةً إلى أن الحادثة جاءت امتدادًا لجريمة سابقة تمثلت في اختطاف والدها الدكتور مروان شفيق الهمص على يد المجموعة ذاتها، ولا يزال رهن الاعتقال حتى الآن.

وعاشت الأسرة لحظات إنسانية مؤثرة خلال استقبال ابنتهم الممرضة تسنيم بعد الإفراج عنها، لتظهر في أحضان عائلتها وهي منهكة، تحمل آثار الاعتقال.

ورغم فرحة العائلة بعودة ابنتهم، إلا أن المشهد ظل منقوصًا بغياب والدها الدكتور مروان الذي ما يزال يقبع في سجون الاحتلال

ويقبع في سجون "إسرائيل" أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يتعرضون لعمليات تعذيب وتجويع وإهمال طبي ممنهج أودت بحياة العديد منهم خلال العامين الماضيين، وفق تقارير وشهادات منظمات حقوقية دولية وفلسطينية.

photo_2025-11-27_17-39-10.jpg
photo_2025-11-27_17-39-09 (2).jpg
photo_2025-11-27_17-39-09.jpg
 

#قطاع غزة #غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة