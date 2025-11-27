البرش: الاحتلال يسمح بدخول بضائع ترفيهية ويمنع الأدوية

فلسطين أون لاين

27 نوفمبر 2025 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
يواصل الاحتلال منع إدخال الأدوية إلى قطاع غزة وسط تحذيرات طبية شديدة من تدهور المنظومة الصحية

قال المدير العام لوزارة الصحة في قطاع غزة منير البرش، إن الاحتلال يسمح بدخول البضائع الترفيهية إلى القطاع، وتمنع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية عن المستشفيات التي لا تزال تعاني تداعيات حرب الإبادة الجماعية.

وفي تصريحات سابقة، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن الاحتلال يحرم المدنيين الفلسطينيين في القطاع من 350 صنفا من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأطفال والمرضى والجرحى والفئات الضعيفة، بينما تسمح بدخول سلع ذات قيمة غذائية متدنية.

وأوضح البرش في تصريح للأناضول، أن الاحتلال يغرق قطاع غزة بالبضائع الثانوية والمواد الترفيهية والهواتف الحديثة، في حين تغلق البوابات أمام الأدوية والمحاليل الوريدية والمضادات الحيوية وأجهزة غسل الكلى ومستلزمات العمليات الجراحية.

وأضاف، أن هذا الواقع يمثل محاولة لتجميل الحصار بواجهة تجارية خادعة، في حين تبقى المستشفيات بلا تجهيزات كافية، وغرف العمليات بلا أجهزة، والأدوية توزع بكميات محدودة، والوقود والاتصالات شبه منعدمة.

واعتبر أن النظام الصحي في غزة يسير في ظروف لا تشبه أي نظام صحي في العالم، بل ساحة نجاة يومية بإمكانيات شبه معدومة.

وعن أرقام التدهور الصحي بعد حرب الإبادة ووقف إطلاق النار، قال البرش إن نقص الأدوية الأساسية يبلغ 54%، بينما أصبحت 40% من أدوية الطوارئ صفرية، وبلغ العجز الصفري في المستلزمات الطبية 71%، وهو الأعلى في تاريخ غزة.

وأضاف أن 82% من الأطفال دون عام مصابون بفقر الدم، وأن 18 ألفا و100 مريض ينتظرون السفر للعلاج، مؤكداً أن حياتهم معلقة بقرار سياسي وليس طبي.

وتابع أن 1000 مريض توفوا وهم ينتظرون العلاج في الخارج رغم امتلاكهم أوراقا رسمية، في حين أشار إلى أن نحو 6 آلاف شخص بُترت أطرافهم دون وجود برامج لإعادة التأهيل.

يأتي ذلك في حين يعاني القطاع الصحي في غزة انهيارا شبه كامل في قدراته التشخيصية والعلاجية، إذ تعمد الجيش "الإسرائيلي" خلال حرب الإبادة الجماعية استهداف مستشفيات غزة ومنظومتها الصحية، مما أدى إلى خروج معظم مستشفيات القطاع عن الخدمة وتعريض حياة المرضى والجرحى للخطر، وفق بيانات فلسطينية وأممية.

المصدر / الأناضول
#الحصار #طوفان الأقصى #شح الأدوية #انهيار المنظومة الطبية في غزة

