فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

القرار 2803 في منظور القرار 242

الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الجماعيَّة إلى 69 ألفًا و785

"حماس" تُطالب الوسطاء بالضغط على الاحتلال لوقف خروقاته في غزَّة

الإعلام العبري يكشفُ تفاصيلَ جديدة حول تفاقم الصراعات داخل ميليشيات أبو شباب.. ما القصَّة؟

القضاء البريطاني يدرس طعنًا ضد حظر حركة "فلسطين أكشن"

بن غفير يقيل قائد شرطة القدس والإعلام العبري يكشف السّبب

الشتاء في غزة… موسم آخر من الخوف

خروقاتٌ "إسرائيلية" متواصلة.. قصفٌ جويٌّ ومدفعيٌّ شرقي غزَّة وخان يونس

الهيئة الطبية الدولية تعلن عن وظائف شاغرة

الاحتلال يشنُّ عدوانًا واسعًا في طوباس ومحيطها

القضاء البريطاني يدرس طعنًا ضد حظر حركة "فلسطين أكشن"

26 نوفمبر 2025 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
...
تظاهرة داعمة لحركة فلسطين أكشن

تنظر محكمة في بريطانيا، يوم الأربعاء طعنا ضد قرار الحكومة بحظر حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين بعد تصنيفها منظمة إرهابية.

ومن المتوقع أن يدفع محامو واحدة من مؤسسيها بأن ذلك يمثل إساءة استخدام لقوانين مكافحة الإرهاب.

وجرى حظر الحركة في تموز / يوليو الماضي مما وضعها ضمن التصنيف نفسه مع تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة، كما يجعل الإجراء الانتماء إليها جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاما.

واستهدفت الحركة بشكل متزايد الشركات المرتبطة بالاحتلال "الإسرائيلي" في بريطانيا من خلال "التحرك المباشر"، وكان أفرادها يقومون بإغلاق مداخل شركات وتحطيم نوافذها أو رش طلاء أحمر عليها.

ويقول معارضو الحظر إن أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب وإن هذه الخطوة من شأنها أن تقوض الحق في الاحتجاج.

وتأسست الحركة عام 2020، وذاع صيتها بسبب الاحتجاجات التي استهدفت شركات "الدفاع الإسرائيلية" والشركات البريطانية المرتبطة بها. وصعدت من تحركاتها خلال حرب غزة.

وخسرت الحكومة البريطانية الشهر الماضي محاولتها لمنع إحدى مؤسسي حركة "فلسطين أكشن" من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة عام 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة.

وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة، لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا.

ومنح أربعة قضاة، عموري، سببين إضافيين للطعن في الحظر، اللذين تم رفضهما في السابق. 

المصدر / وكالات
#الحرب على غزة #الإبادة الجماعية #القضاء البريطاني #فلسطين أكشن

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة