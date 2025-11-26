الأمم المتحدة: العائلات النازحة في غزة مُعرّضة لخطر الفيضانات

قال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن العديد من العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة معرضة لخطر الفيضانات بسبب إقامتهم في ملاجئ سيئة التجهيز.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، أن الناس في غزة عرضة للخطر بشكل كبير في مواجهة سوء الأحوال الجوية.

وأفاد بأن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون كل ما في وسعهم للتخفيف من المعاناة.

وأشار إلى أن العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لا تزال مستمرة.

وأضاف أن "إسرائيل" تواصل بشكل ممنهج منع دخول بعض الإمدادات الحيوية وتحظر أنشطة مجموعات الإغاثة المهمة، بما في ذلك شركاء الأمم المتحدة.

وأمس، غرقت عشرات الخيام التي تؤوي النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، عقب هطول الأمطار.

وأفادت طواقم الدفاع المدني بأنها تتعامل مع عشرات الخيام في المخيمات، بعد تعرضها للغرق في عدة مناطق، فيما ذكر نازحون أن مئات الخيام غرقت وسط برك المياه الناتجة عن تجمع الأمطار.

وقال الدفاع المدني، إن النازحين في مواصي خانيونس وأطراف رفح يغرقون داخل خيامهم البالية بفعل الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي، وسط غياب مقومات الحماية وانعدام الإمكانيات لدى طواقم الدفاع المدني لمواجهة الكارثة.

ومع دخول فصل الشتاء بقوة، وفي ظل الحالة الجوية الصعبة والمنخفض الذي يضرب قطاع غزة، تتزايد معاناة المواطنين وتتفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها قرابة مليون ونصف إنسان يعيشون حياة النزوح في الخيام، بعدما أغرقت مياه الأمطار خيامهم البالية ومزّقت الرياح العاتية ما تبقّى منها.

المصدر / فلسطين أون لاين