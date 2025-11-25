الجُرح الخامس والخمسون: تدمير الحدائق والمتنزهات العامة

غزة كما كل بقاع الأرض فيها المباني الشاهقة والجميلة والبيوت البسيطة والحدائق العامة وحدائق الحيوانات، وفيها ما في الكون كله، مع بعض الاختلافات.

ومن ضمن ما هو موجود بغزة الحدائق والمتنزهات العامة، وقد اعتاد أهل غزة قبل العدوان الإسرائيلي اكتوبر2023 ارتياد الحدائق والمتنزهات العامة خاصة في الأعياد والمناسبات وفي أوقات الليل حيث تخف حرارة الشمس، ويرسل القمر ضوءه، ويلعب الأطفال بالمراجيح، والألعاب الموجودة، فتقضي الأسرة ليلة جميلة، وتعود للبيت.

ومن الأماكن التي كان يرتادها الناس هي حدائق الحيوانات، وللتوضيح، فإن المقصود بحديقة الحيوانات، ليست كما هو متعارف عالمياً عليها، فمساحة القطاع لا تسمح بإنشاء حديقة حيوانات بالمعايير الدولية خاصة من حيث المساحة؛ لأن المساحة لا تكفي، ونظراً لعدم وجود حيوانات كثيرة تسكن الحديقة، حاجة الحيوانات لنفقات، فالحديقة بالمفهوم الغزاوي، هي مساحة صغيرة يتم وضع فيها عدد من الطيور والحيوانات مثل الأسد والنمر والقرد يفرح بها الأطفال.

لكن هذا الحال تغير بفعل العدوان الإسرائيلي على غزة أكتوبر 2023، فالاحتلال دمر الحدائق وقتل الحيوانات، ومن سلم منها من القتل بالرصاص والصواريخ، لم يسلم من سرقة الاحتلال لها، ومن سلم من الاثنتين السابقتين لم يسلم من الجوع والعطش، فالمعلوم أن الحيوانات بحاجة لطعام يومي يتم توفيره من خلال رسوم الزائرين أو مؤسسات حكومية أو دولية تهتم بالحيوانات، لكن منذ العدوان لم تعد الفرصة مواتية للذهاب لحدائق الحيوانات وبالتالي ضعف مدحل الحديقة وعانت الحيوانات من المجاعة كما عانى أهل غزة، وحينما كانت تتوفر الفرصة للمواطن الذي يرغب بزيارة الحديقة ليخفف عن أولاده ضغط العدوان، يكون مطلوباً منه، وفق قانون الطوارئ الخاص بدخول الحديقة، احضار علبة لحمة للأسد، وفزدق وموز للقرد، والأصناف السابقة لم تكن موجودة للناس، فكيف نُوجدها للحيوانات؟.

لم يقتصر الأمر على حدائق الحيوانات، بل حتى المتنزهات التي كنا نرتادها مع أطفالنا ليلاً لقضاء ساعات متعة معهم حرمنا الاحتلال منها؛ لأنه دمرها وحول بعضها لمقابر جماعية، وأنشأنا في بعضها مخيمات لإيواء النازحين.

وعلى سبيل المقارنة، أذكر انني زرت حديقة الحيوانات في مصر عام1997 فكانت ذات مساحة شاسعة، وكذا الحال في المغرب عام2000 ويمكن وصف مساحتها بانه نصف مساحة محافظة رفح تقريباً.

إن المساحات الخضراء التي كان الناس يقضون بها وقتا ليرتاحوا من عناء العمل، صارت شاهدا على اجرام العدو الحاقد الذي صبغها بالسواد لأن اتخذها معسكرات لجنوده ودباباته.

نسأل الله عزوجل أن ينتقم ممن حرمنا السعادة.

المصدر / فلسطين أون لاين