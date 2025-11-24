الأونروا تحذر: رواتب 30 ألف موظف في خطر بسبب العجز المالي

غزة/ فلسطين أون لاين

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي للأونروا، أن قطاع غزة يواجه تفاقمًا خطيرًا في سياسة التجويع مع استمرار شحّ الإمدادات، محذرًا من أن الأزمة لم تعد غذائية فقط بل تمتد إلى التعليم والصحة والخدمات الأساسية.

وقال أبو حسنة، في تصريحات تابعتها "فلسطين أون لاين"، إن "إسرائيل" تفرض قيودا مشددة على الأونروا وتمنع دخول مفوضها العام وموظفيها الدوليين لغزة، وإن حوالي 6 آلاف شاحنة من المساعدات الغذائية التي اشترتها المنظمة الأممية بمئات ملايين الدولارات، لا تزال مكدسة وتنتظر الدخول على أبواب معابر القطاع.

كما أشار إلى استمرار التجويع وسوء التغذية، وأزمات أخرى خاصة بخدمات التعليم والصحة والتمويل، والعجز في ميزانية الأونروا وأثرها على خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن.

وقال أبو حسنة، أن العجز المالي للأونروا وصل إلى مستوى غير مسبوق، متوقعًا أن يبلغ 200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، لافتًا إلى أن ذلك ينعكس مباشرة على نحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون على خدمات الوكالة في مناطق عملياتها الخمس.

كما وأوضح أن هذا العجز يهدد رواتب 30 ألف موظف، ويضع مستقبل البرامج التعليمية والصحية والإغاثية في مرحلة حرجة، خاصة في ظل الضغوط الإسرائيلية المتصاعدة، وفي مقدمتها ما يسمى بـ "قانون حظر الوكالة".