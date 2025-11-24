الاحتلال ينفِّذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

نفّذت قوات الاحتلال فجر يوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة شملت عدة محافظات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، ترافقها مداهمات للمنازل والعبث بمحتوياتها، واعتقال شخصيات بارزة من بينهم النواب والأسرى المحررون.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب باسل سبع العيش من الجبل الشمالي بعد مداهمة منزله، كما داهمت المدينة وفتشت منازل متعددة.

وفي طولكرم، طالت الاعتقالات أربعة شبان من ضاحية اكتابا، بينهم الأسير المحرر يحيى صادق القاروط، بالإضافة إلى محمد حسام العارف، معتز رجب، وأمير كفاح فحماوي.

أما في طوباس، فاعتقلت قوات الاحتلال أنس غالب أبو دواس، وصبحي محمد عبد الجواد من مخيم الفارعة، وأكرم راشد بني عودة من بلدة طمون، إضافة إلى الشاب محمد محمود شيخ يوسف أثناء مروره عن حاجز الحمرا العسكري في الأغوار.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال بلدة تقوع واعتقلت الشقيقين عمار وعز الدين ياسر العمور، بالإضافة إلى محمد تنوح من خربة الدير، كما اعتقلت الشاب يحيى العسليني في بيت ساحور.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عناد البرغوثي والشاب معن ماهر البرغوثي من قرية كوبر، إضافة إلى محمد عصفور البرغوثي، كما داهمت قريتي بلعين والجلزون واعتقلت كلا من يمان برناط وقسّام مشعل.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال النائب المقدسي المبعد محمد أبو طير (75 عامًا) بعد مداهمة منزله في قرية دار صلاح، ليواصل الاحتلال سياسة الاعتقال المتكررة التي طالت النائب لأكثر من 36 عامًا، بينما أفرجت عن النائب المقدسي أحمد عطون بعد عدة ساعات من الاعتقال والتحقيق عقب اقتحام منزله في بيت ساحور.

المصدر / مكتب إعلام الأسرى