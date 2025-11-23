الصحة: 340 شهيداً في غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار

20251029035142

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن حصيلة الشهداء بلغت منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، نحو 339 شهيدًا.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة تسجيل 23 شهيدًا، بينهم 21 استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية واثنان جرى انتشالهما، إضافة إلى 83 إصابة أخرى وصلت إلى مستشفيات القطاع.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع عدد الإصابات منذ إعلان وقف النار إلى 871، إضافة إلى 574 حالة انتشال وثّقت خلال الفترة نفسها.

وأكدت الوزارة أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما تزال عاجزة عن الوصول إلى عدد من الضحايا العالقين تحت الركام وفي الطرقات.

وفي وقت سابق، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن سلطات الاحتلال تواصل رفض إدخال المعدات الثقيلة اللازمة لعمليات البحث والانتشال، ما يؤدي إلى تعطّل استخراج رفات الشهداء من تحت الركام في مختلف مناطق القطاع.

وأطلق الدفاع المدني، يوم أمس الأحد، مشروعا بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لانتشال جثمانين الشهداء وإزالة الأنقاض في قطاع غزة، إلا أن الحملة تواجه تحديات لوجستية كبيرة، بسبب عدم توفر الآليات الثقيلة اللازمة لرفع الأنقاض.

وتقدّر الجهات الطبية أنّ 20 ألف شهيد لا يزالون تحت الأنقاض، إلى جانب آلاف المفقودين الذين لم يُعرف مصيرهم بعد. وأسفرت الحرب الإسرائيلية على القطاع عن استشهاد وجرح وفقد نحو ربع مليون فلسطيني، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

المصدر / فلسطين أون لاين